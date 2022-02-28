بدون فرن طريقة عمل فطائر الطاسة في 10 دقائق أسهل وأسرع وجبة في الأوقات الحرجة

فطائر الطاسة هي من المخبوزات البسيطة والشهية، التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، ويحبها الكبار والصغار، ويمكن استخدامها في عمل كثير من السندوتشات مثل الشاورما، ويتم تحضيرها بسهولة وتعتبر وجبة إفطار خفيفة دائما تبحث الأمهات عن أفضل طريقة لعمل الفطائر اللذيذة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال طريقة تحضير الوصفة بمكونات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل فطائر الطاسة

من خلال بعض المكونات يمكنك تحضير الفطائر اللذيذة التي يحبها الجميع، وتعتبر مكوناتها سهلة ومتوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات في النقاط التالية:

عدد ٢ كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

عدد 2 من بيض الدجاج.

كوب واحد من الحليب كامل الدسم.

عدد ٣ ملعقة من زيت الطعام.

ملعقة من النشا تكون صغيرة.

ملعقة طعام من السمن.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار ملعقتان من الجبن الرومي أو أي نوع من الجبن.

كوب من عصير الطماطم

حبتان من الفلفل الأخضر.

زيتون مقطع إلى شرائح.

طريقة تحضير الوصفة

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل فطائر الطاسة اللذيذة، وتتمثل طريقة التحضير موضحه في النقاط التالية: