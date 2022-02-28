طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت مثل الجاهزة بكل سهولة

تعتبر البسبوسة بالقشطة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية، والتي تتميز بطعم خطير للغاية لا يقاوم، وهي من الحلويات التي تتواجد بقوة في المناسبات المختلفة سواء في الأعياد وأعياد الميلاد، ولها مكانة خاصة على مائدة شهر رمضان، وتتميز البسبوسة عن غيرها من الحلويات بالقوام الرملي الذي يذوب في الفم سريعاً، وفي أعلب الأوقات تضطر ربات البيوت لشراء البسبوسة من المحلات خوفاً من إعدادها في البيت، فالبعض يعتقدن أن طريقة عمل البسبوسة صعبة ومعقدة، وهذا غير صحيح تماماً، كما أن مكوناتها غير مكلفة واقتصادية، وسيكون طعمها رائع جداً وأفضل من الجاهزة بكتير، ونظراً لازدياد البحث بشكل كبير عن طرق عمل البسبوسة المختلفة، قررنا أن نستعرض عليكم في هذا المقال طريقة عمل البسبوسة بالقشطة والتي تعتبر من أفضل وأشهى طرق البسبوسة.

مكونات البسبوسة بالقشطة

تتمتع البسبوسة بالقشطة بطعم خطير جداً ومذهل للغاية، ويختلف عن الطرق الأخرى لها، فهناك الكثير من طرق البسبوسة ومنها البسبوسة العادية، والبسبوسة السورية، والبسبوسة الكاروهات وغيرها، ولتحضير بسبوسة القشطة تحتاج إلي:

كأس ونصف سميد.

نصف كوب زيت.

نصف كوب سكر.

كأس لبن.

علبة قشطة.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

3 ملاعق من جوز الهند المبشور.

لوز مقشر ومقطع إلى نصفين.

– مقادير الشربات:

كوب ونصف من الماء.

كوب ونصف سكر.

2 ملعقة ماء زهر.

طريقة تحضير البسبوسة بالقشطة

في البداية نقوم بخلط كلاً من السميد مع السكر والزيت واللبن والبيكنج بودر وجوز الهند في وعاء.

يترك خليط البسبوسة لمدة نصف ساعة جانباً.

نأخذ نصف مقدار البسبوسة ونقوم بفرده في صينية مدهونة بالسمن، مع الحرص على الضغط عليها.

نضيف القشطة في المنتصف ونفردها، ثم نضع النصف الأخر من البسبوسة ونفرده جيداً.

تقطع البسبوسة على شكل مربعات، ونضع في كل مربع حبة من اللوز.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 25 دقيقة لتنضج وتأخذ اللون الذهبي.

تخرج البسبوسة من الفرن وتسقى بالشربات الساخن، ثم تقطع وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل شربات البسبوسة بالقشطة

يتم وضع السكر مع الماء في وعاء ونرفعه على نار هادئة، ونترك الخليط ليذوب السكر تماماً ثم نضيف له ماء الزهر ونترك المزيج يغلي لدقائق.

تعد البسبوسة بالقشطة أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي تحب جميع الأسر تناولها سواء كانوا صغار أو كبار في المناسبات أو حتي في الأيام العادية لذا تسعي الكثير من الأمهات إلى معرفة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت لكي تقوم بإعدادها لأبنائها خاصة وأنها تتمتع بمذاق رائع يجذب الكبار والصغار بعد حشوهها بالقشظة مثل المحلات الكبيرة.