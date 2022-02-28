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عمر شويل - جدة ألذ بسبوسة شرقية بالسمن البلدي والمكسرات الشهية والصحية بكل سهولة وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني
البسبوسة الشرقية بالسمن البلدي والمكسرات من أطعم وأشهي أنواع الحلويات الشرقية والتي تنتشر في كل أرجاء العالم العربي وخاصة في مصر، وهي تتمتع بطعمها اللذيذ والرائع والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، كما أن هناك العديد من الأنواع المختلفة والمتنوعة لعمل البسبوسة وذلك مثل بسبوسة بالقشطة، أو بسبوسة سادة، أو بسبوسة بالفول السوداني، أو بسبوسة السميد وغيرها الكثير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل، لعمل ألذ وأحلي بسبوسة بالسمن البلدي والمكسرات.
طريقة عمل البسبوسة بالسمن البلدي والمكسرات ومكوناتها
المكونات
- كوبان من مسحوق البسبوسة.
- ربع كوب من السكر.
- ربع كوب من جوز الهند الناعم.
- علبتين من الزبادي.
- نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي.
- ملعقة كبيرة من البيكنج البودر.
- مكسرات حسب الرغبة.
مكونات عمل الشربات
- كوبان من السكر.
- كوب من الماء.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
- قبل البدء في طريقة عمل بسبوسة بالسمن يجب علينا أن تحضري الشربات أولا لكي يبرد تماما.
- يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 150 درجة مئوية ونتركها حتي تسخن جيدا.
- نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به كوبان من مسحوق البسبوسة وريع كوب من السكر وربع كوب من جوز الهند الناعم ونضيف إليه نصف كوب من الزبدة أو السمنة البلدي ثم نضيف إليه علبتين من الزبادي وملعقة كبيرة من البيكنج بودر ونقوم بعجنهم جيدا حتي تتماسك البسبوسة.
- نقوم بإحضار صينية علي أي شكل من الأشكال ويجب دهنها من جميع الجوانب ونقوم بوضع عجينة البسبوسة التي تم عجنيها جيدا ونقوم بفرد البسبوسة بالسمن في الصينية حتي تصيح متساوية ونضع من فوقها الفول السوداني أو الفستق، أو البندق.
- نقوم بإدخال هذه الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة تقريبا.
- وبعد ذلك نقوم بإخراج هذه الصينية من الفرن بعد أن تعطينا اللون الذهبي ثم نقوم بإضافة الشربات أو العسل حسب الرغبة المطلوبة وبعد ذلك نقوم بتغطيتها بورق الالمونيوم ونتركها حتي تبرد تماما.
- وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى مربعات ونضعها في طبق التقديم ونقدمها لأسرتك.
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