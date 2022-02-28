فكرة جهنمية سر قلي الباذنجان بدون ما يشرب ولا نقطة زيت نهائي والطعم أحلي وكمان هتوفري

الباذنجان المقلي من أكثر الأكلات الشعبية الشهيرة التي يعشقها العديد من الأشخاص، ولكن الكثيرين يتجنبون تحضيره بسبب إهدار لكم كبير من الزيت، فضلا عن أنه يلحق الكثير من الأضرار بالإنسان، وذلك بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من الزيوت، ولكن نحن اليوم وجدنا لكم طرق سحرية تمكنكم من إعداد الباذنجان المقلي بدون الزيت، وهذا لا يعني عدم استخدام الزيت نهائيا ولكن يعني أن يتم استخدامه بشكل أقل من السابق، وذلك يمكنك معرفته في الفقرات القادمة.

قلي الباذنجان بدون زيت

لكي تحصل على باذنجان مقلي بدون إهدار نقطة زيت واحدة عليك القيام بالتعليمات التالية:-

حيث أنه أولا يجب أن يتم إحضار الباذنجان وغسلة جيدا بالماء، ومن ثم تقطيعه على هيئة شرائح متساوية الحجم. بعد ذلك نحضر الملح ونضيف إلى الباذنجان مع التأكد من أن كافة أجزاء الباذنجان أصبح بها ملح. الانتظار لمدة ساعة ونصف حتى يتشرب الباذنجان الملح جيدا. يتم غسل الباذنجان جيد من الملح، ومن ثم تجفيفه بشكل جيد باستخدام المناديل المخصصة لذلك. نحضر مقلاة خاصة بالقليل ونضيف إليها كمية من الزيت، وننتظر حتى يسخن جيدا. نضع الباذنجان في الزيت حتى يبدأ بأخذ اللون الخاص به. يتم إخراج الباذنجان من المقلاة، ونلاحظ فور إخراجه أن الباذنجان لا يحتوي على اي بواقي من الزيت.

قلي الباذنجان بالكمون

يمكنك عزيزي القيام باستخدام الكمون من أجل قلي الباذنجان، وذلك من خلال:-