اعملي البطاطس المقرمشة بمكون واحد من بيتك وبأقل تكلفة وطعم لذيذ زي الجاهزة

البطاطس من الأكلات المفضلة لدي الجميع سواء كبار أو أطفال وهي تقدم في المطاعم الكبيرة مع الدجاج المقرمش والبرجر والكريب، وهي تتميز بطعمها اللذيذ ولذلك نقوم بشراء جاهزة لأنها تكون مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل ويصعب على الأمهات عملها بهذه الطريقة في البيت ولكن نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم سر البطاطس المقرمشة فتابعونا.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة

المكونات:

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم مقطعة أصابع.

نصف كوب نشا.

ملح.

زيت.

3 أكواب ماء.

بهارات بطاطس.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع البطاطس في وعاء ونغسلها جيدا بالماء لمدة 3 دقائق ثم نحضر بولة كبيرة ونضع بها الماء مع النشا. ثم الملح والبطاطس ونترك المكونات في الثلاجة لمدة 30 دقيقة بعد ذلك تصفي جيدا وعلى نار متوسطة نضع مقلاة. ونضيف إليها الزيت وعندما تسخن نضع البطاطس حتى يصبح لونها ذهبي ثم ترفع على مناديل مطبخ ونرش عليها. توابل البطاطس المفضلة لديك وهي ساخنة ثم تقدم بجانب الطعام سواء مشويات أو برجر وبالهنا والشفا.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالبيكنج بودر

المكونات:

4 حبات من البطاطس.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

زيت للقلي.

كاتشاب ومايونيز.

بهارات مشكلة.

ملح.

طريقة التحضير:

نقطع البطاطس على حسب الرغبة سواء كانت أصابع بالطول أو عريضة قليلا ثم نضعها في وعاء مع رشة من الملح. نضيف البيكنج بودر ونقلب البطاطس جيدا ثم نضعها جانبا لمدة 10 دقائق على النار نسخن مقلاة بها كمية مناسبة من الزيت. ثم نقلي البطاطس حتى تحمر وتنضج وعندما تخرج من النار نضع على الوجه البهارات مع الكاتشاب والمايونيز.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالفرن

المكونات:

2 حبة بطاطس متوسطة الحجم.

نصف كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة زبدة.

ربع ملعقة صغيرة بابريكا.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير:

بعد تقطيع البطاطس نسلقها في وعاء به كمية مناسبة من الماء المغلي مع رشة من الملح لمدة 2 دقيقة. نحضر صينية الفرن وندهنها بالزبدة والزيت وفي وعاء أخر نضع الدقيق مع الملح والفلفل الأسود والبابريكا. نغمس البطاطس في خليط الدقيق واحرصي على عمل طبقة خفيفة ثم ترص في الصينية وندخلها الفرن. يمكن وضعها تحت الشواية مع تقليبها على جميع الجوانب لكي تأخذ اللون الذهبي ثم تقدم وبالهنا والشفا.

اسرار نجاح البطاطس المقرمشة مثل المطاعم

يجب اختيار نوع بطاطس خاصة بالتحمير لأنها تحتوي على نسبة عالية من النشا على عكس البطاطس العادية ومن الأفضل أن تقطع البطاطس بسمك نصف سم ويجب أن تكون جميعها بنفس الحجم والطول.

تغسل البطاطس بالماء البارد ثم تنقع في وعاء كبير به كمية مناسبة من الماء البارد مع ملعقة من الخل أو عصير ليمونة وينصح بوضع مكعبات ثلج في الوعاء.

فوائد البطاطس للصحة