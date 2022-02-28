نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل لفائف خبز السمسم الطري الهش في البيت بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من أنواع المخبوزات التي لا تعد ولا تحصى، وتعتبر لفائف خبز السمسم من بين تلك الأنواع الشهية والتي تتمتع بطعم خطير للغاية، ويتميز خبز السمسم بقوامه الهش والطري، والذي يمكن تحضيره في وقت قليل للغاية، وتتميز تلك الوصفات بمكوناتها المتوفرة في البيت والغير مكلفة، ويمكن بكل سهولة وبخطوات بسيطة ليست معقدة كغيرها من الوصفات، إعدادها في البيت، وتقدم تلك الوصفة في وجبة الفور أو العشاء أو كوجبة خفيفة، كما يمكن وضعها في اللانش بوكس للطلاب في المدارس لكونها وجبة مشبعة متكاملة، تحتوي على الكثير من المواد الغذائية المفيدة للجسم، ونطلعكم في هذا المقال الآن طريقة عمل لفائف خبز السمسم.

مكونات لفائف خبز السمسم

من أهم ما تتميز به وصفة لفائف خبز السمسم أن مكوناتها بسيطة وغير مكلفة، ومتواجدة في أي مطبخ، وهي وصفة يحتاج تحضيرها فقك لدقائق معدودة، وتحتاج إلى المكونات التالية:

مقدار 2 كوب دقيق.

نصف كوب لبن رايب.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة.

بيضة واحدة.

4 ملاعق كبيرة لبن بودر.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

سمسم محمص للوجه.

طريقة تحضير لفائف خبز السمسم الطري

في وعاء كبير نخلط الدقيق مع الملح جيداً، وتترك المكونات جانباً.

في وعاء أخر نقلب اللبن الرايب مع الخميرة والسكر والبيضة واللبن البودر، وتقلب المكونات كلها جيداً.

ننزل بخليط الدقيق تدريجياً وتعجن المكونات.

نضيف الزبدة وتعدن المكونات من جديد لتتجانس المكونات.

نضع العجينة في طبق كبير وندهن الوجه بالقليل من الزيت، وتترك لتتخمر لمدة نصف ساعة.

تقطع العجينة حوالي ثمانية قطع، ونشكل كل جزء لكرة ونقوم بفردها على شكل أصابع طويلة.

نقوم بتقليب الأصابع في السمسم، ونبرم طرفي العجينة ليأخذ الشكل الملفوف.

يمكن ترك اللفائف على هذا الشكل أو يمكن غلقها لتصبح دائرية.

نضع اللفائف في صينية بها ورق الزبدة، ونغطيها وتترك في مكان دافئ حتى تتخمر من جديد.

تخبز اللفائف في فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة لتنضج.

تخرج لفائف السمسم الطري الهش من الفرن وتترك لتبرد ثم تقدم.

تعتبر لفائف السمسم الطري الهش من أجمل الوجبات السريعة واللذيدة التي تسعى الأمهات إلى إعدادها في المنزل على طريقة المخابز لذا تبحث الأمهات عن طريقة عمل لفائف السمسم الطري الهش ومن خلال السطور السابقة يمكن للأمهات التعرف على طريقة عمل لفائف السمسم بكل سهولة والقيام بإعدادها في المنزل لكي يتناولها الصغار والكبار.

تعتبر لفائف السمسم الطري الهش من الوجبات السريعة واللذيذة التي يمكن للأمهات أن تقوم بإعدادها في المنزل حيث يتناولها الأطفال والكبار على مدار اليوم خاصة وأنها تتمتع بمذاق رائع يجذب جميع أفراد البيت لتناولها يوميا لذا تبجث ربات المنزل عن طريقة عمل لفائف السمسم الطري الهش في المنزل وهذا ما تم تقديمه لكم في وصف طريقة عمل لفائف السمسم الطري الهش.

من خلال ما سبق يتضح أن الكثير من الأمهات تبحث عن خطوات عمل لفائف السمسم الطري الهش في المنزل، كما تبحث الأمهات عن مكونات لفائف السمسم الطري الهش لكي يتم إعداده بسهولة مثل الجاهز لذا قدمنا لكم مكونات وطريقة عمل لفائف السمسم الطري الهش خلال السطور القليلة الماضية لكي يتم عمله في المنزل.

يذكر أن لفائف السمسم الطري الهش من أهم الوجبات السريعة التي تسعي الأمهات إلى إعدادها في المنزل لذا تبحث الكثير من الأمهات عن مكونات لفائف السمسم الطري الهش لكي تقوم بتحضيره في المنزل للأطفال والكبار حيث تسعى الأمهات إلى تقديمه على الفطار والعشاء خاصة وأنه يتمتع بمذاق رائع ومميز ومن خلال الشرح السابق يمكن عمل لفائف السمسم الطري الهش.

تعتبر لفائف السمسم الطري الهش من الوجبات السريعة والشعبية التي يتم تناولها عند معظم الشعوب العربية لذا يبحث الكثيرون عن طريقة عمل لفائف السمسم الطري الهش في المنزل حيث تقدم للكبار والصغار كما أن لفائف السمسم الطري الهش تحتوي على الكثير من المواد الغذائية لذا تسعي الأمهات إلى إعداد لفائف السمسم الطري الهش في المنزل.