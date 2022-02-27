نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيتزا الايطالي بالفراخ والصوص الحار بعجينة قطنية وهشة مثل المطاعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة البيتزا من المعجنات المحبوبة جدآ لكل أفراد الأسرة، حيث إنهم يفضلونها فى أى وقت من الأوقات لما لها من مذاق لذيذ وممتع، كما أنها تتميزبأطعمة كثيرة جداً ولكل طعم له مذاق خاص، هناك بعض الأفراد يفضلون شراءها من المطاعم المخصصة للبيتزا ولكن ننصح بعملها فى المنزل لحماية وصحة أولادنا من مخاطر الأكل الجاهز.

وصفة عمل البيتزا الايطالي بالفراخ والصوص الحار

تعتبر البيتزا من المعجنات سهلة التحضير، ومكوناتها بسيطة ومتوفرة.

مكونات عجينة البيتزا

3 كوب دقيق.

معلقة كبيرة خميرة فورية.

ربع كوب زيت.

معلقة كبيرة لبن نيدو.

معلقة سكر كبيرة.

معلقة صغيرة ملح.

كوب ماء دافئ للعجن.

تحضير عجينة البيتزا

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الدقيق والخميرة والسكر والزيت والملح واللبن، ثم الماء تدريجياً ونقوم بعجن البيتزا يدوياً حتى تختلط كل المكونات.

نقوم بتغطية العجين، ونتركها لمدة ساعة حتى تتخمر.

طريقة تحضير حشوة البيتزا بالدجاج

مكونات الدجاج

2 صدر فرخه مقطع قطع صغيرة.

فلفل ألوان.

فلفل أخضر حار.

بصله مفرومه.

معلقة سمن كبيرة.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

معلقة صغيرة كركم.

تحضير حشوة البيتزا بالدجاج

نحضر إناء ونضع بداخله معلقه من السمن والبصل المفروم، ثم نرفعه على النار ونقلبه حتى يزبل، نقوم بوضع الفلفل الألوان والفلفل الأخضر الحار المقطع والملح والفلفل الأسود والكركم ونقلبهم جيداً، ثم نضع قطع الفراخ عليها ونقلب جيداً حتى تمام النضج.

تحضير الصوص الحار للبيتزا

المكونات

2 معلقة كبيرة صلصة.

2معلقة صغيرة كاتشب.

معلقة صغيرة ملح.

معلقة صغيرة فلفل اسود.

فلفل أحمر حار مقطع.

معلقة صغيرة زعتر.

معلقة صغيرة زيت.

جبن مبشور.

جبن موتزاريلا.

زيتون مقطع حلقات.

طريقة التحضير

طريقة تحضير الصوص الحار للبيتزا

فى إناء نضع بداخله الزيت والصلصة والكاتشب والملح والفلفل الأسود والفلفل الأحمر الحار والزعترونقلبهم جيداً، ثم نرفعها على نار هادئة.

تحضير البيتزا الايطالى بالفراخ والصوص الحار