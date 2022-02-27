ضعي هذه الوصفة لشعرك لمدة 7 أيام لإنبات وملئ فراغات الشعر وتكثيفه بسرعة البرق

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عمر شويل - جدة تعتبر مشكلة الصلع هى من أكثر المشكلات الكبيرة التي تواجه معظم الرجال، وترجع حدوث هذه المشكلة إلى عوامل متنوعة منها عوامل وراثية أو عوامل أخرى، ويبحثون معظم الرجال عن طرق مختلفة لعلاج مشكلة الصلع ومن هذه الطرق اللجوء إلى عيادات الجلدية وتلاقي جلسات لعلاج الصلع الذي يحتاج إلى تكلفة باهظة ووقت ومجهود، ولكن يلجؤون الى اتباع بعض الوصفات الطبيعية التي تعالج هذة المشكلة.

جمال المرأة فى شعرها، فكل النساء يحلمون بشعر ناعم كثيف وطويل، ولكن بسبب العوامل الخارجية فكثيراً من النساء والرجال أيضاً يعانون من مشكله تساقط الشعر، ففى بعض الأحيان قد يتسبب تساقط الشعر إلى الصلع، لذلك هناك بعض النساء يتجهون إلى مراكز التجميل لحل هذه المشكله، وبسبب أن هذه الطرق باهظة الثمن، فسوف نقدم فى هذا المقال عن وصفه لحل مشكله تساقط الشعر والصلع.

أسباب الصلع وتساقط الشعر

مشكلة تساقط الشعر والصلع له أسباب عديدة ومنها

العوامل الوراثية، قد يكون مشكلة الصلع سبب وراثى.

إستخدام شامبوهات مجهولة المصدر، فعند غسيل الشعر بصابون أو شامبو به مواد كيميائية قد يؤثر على بصيلة الشعر ويضعفها وبالتالى يسبب سقوط الشعر.

تسريح وشد الشعر بطريقة عنيفة تؤدى إلى صلع الشعر من مقدمة الرأس.

غسيل الشعر يومياً بالماء، فكثرة الماء يؤدى إلى إضعاف وسقوط بصيلة الشعر.

تناول أدوية معينة تسبب سقوط الشعر مثل المسكنات وأدوية تعالج حبوب الشباب.

الإفراط فى استخدام مكواه الشعر، من أهم الأسباب التى تسبب فى سقوط الشعر عند استخدامها.

وصفه لعلاج الصلع بالخروع

الخروع من أهم الزيوت الطبيعية التى تعالج مشكلة سقوط الشعر، فهو يحتوى على فيتامين ه الذى يقوى الشعر ويمنع سقوطه.

الزيوت الطبيعية تكسب الشعر اللمعان والترطيب اللازم، ولكل منهما فوائد كثيرة فى علاج مشاكل الشعر فزيت جوز الهند يعزز من نمو الشعر وبالتالى فهو يقلل تساقط الشعر، كما أن يتميززيت الزيتون بأنه يحمى الشعر من العوامل الخارجية واشعه الشمس الضارة التى تعرض الشعر للتساقط، فكل من الزيوت الطبيعية له دور فى تقويه ونمو الشعر ومنعه من التساقط.

المكونات

3معالق كبيرة من زيت الخروع.

معلقة كبيرة زيت جوز الهند.

معلقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير