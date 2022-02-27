احذر تخزين البطاطس بهذا الشكل يؤدي إلي التسمم في الحال وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين

تعتبر البطاطس من الأكلات المفضلة لدي كثير من الناس الكبار والصغار، وتحرص كثيرا من الأمهات على أعدادها، ولكن هناك بعض الطرق الخاطئة في تخزين البطاطس، والتي يمكن أن تؤدي إلي أضرار صحية خطيرة قد تصل إلي الوفاء، وسوف نعرض لكم في هذا المقال الأضرار التي يمكن أن تحدث عن طرق تخزين البطاطس بطريقة خاطئة، والتي تعمل على فسادها.

طرق تخزين البطاطس الخاطئة

مثلما يوجد طرق في طهي البطاطس تؤدي إلى تدمير الصحة، يوجد أيضا أضرار تنتج عن طرق تخزين البطاطس نفسها، ونعرضهم لكم كالاتي

كي تتجنبوا الطرق الخاطئة لتخزين البطاطس.

يعتبر تخزين البطاطس بجوار الفواكه أحد أكثر الطرق الخاطئة في تخزين البطاطس التي يمكن أن تؤدي إلى وفاة الإنسان مثل فاكهة الأفوكادو حيث يفرز الأفوكادو مادة سامة على البطاطس.

كما أنه يعتبر تخزين البطاطس في أماكن ذو رطوبة عالية وذلك يؤدي إلي فسادها وتعفنها.

عدم تخزين البطاطس بكميات كبيرة فوق بعضها مما يعرضها للتعفن.

ولذلك في هذه الحالة إذا كنتم تحتفظوا بكمية كبيرة من البطاطس في المنزل فعليكم تخزينها في أماكن معتدلة الرطوبة بعيدا عن الفواكه حرصا على سلامة صحتكم.

طرق طهي البطاطس الخاطئة