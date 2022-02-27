نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروب المعجزات لتنظيف القولون من السموم ستخرج فضلات صلبة كالاحجار في 3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف القولون من اكثر العادات الصحية التي ينصح بها الاطباء دائما وخاصة للاشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي فهم دائما عرضه لتراكم الفضلات والسموم في القولون, وهناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن تناولها والتخلص من اي فضلات او سموم في القولون, وهذه المشروبات فعالة ولا تسبب اي اضرار على الجسم مثل الادوية, و يعد مشروب التفاح من أفضل المشروبات الطبيعية التي تساعد في طرد اي فضلات موجودة في القولون, وسنوضح خلال هذا المقال طريقة تحضيره واستخدامه بشكل صحيح وصحي.

كيفية عمل مشروب التفاح الاخضر للتخلص من فضلات وسموم القولون

التفاح الاخضر يحتوي على نسبة كبيرة جدا من الالياف الغذائية والتي تعمل على تعزيز حركة الامعاء كما يحتوي على نسبة عالية من الماء والتي تقلل من الجفاف وبالتالي تساعد في طرد اي فضلات متراكمة في القولون, ويقلل من الغازات التي تسبب ألم شديد في البطن, كما انه يساعد في تحفيز الجسم للتخلص من سموم موجودة به, ويمكن تحضير المشروب كالتالي:-

يتم تقطيع ثمرة من التفاح الاخضر وتوضع في الخلاط.

يضاف عليها كمية من أوراق السبانخ, وعصير ليمونة كاملة

يضاف عليهم معلقة من خل التفاح ومعلقة من الكمون, ويتم خلط المكونات معا جيدا.

يتم تصفيه الخليط جيدا للتخلص من اي كثل به وبعد ذلك يمكن تناول هذا المشروب في الصباح بشكل يومي او قبل النوم.

أهم الاكلات الصحية التي تحافظ على القولون

الخضروات مثل الخس والخيار وغيرها حيث تساعد في تقليل التعرض للانتفاحات وتعزز حركة الامعاء, وتساعد في تحفيز القولون للتخلص من اي فضلات متراكمة او سموم.