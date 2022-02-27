لف ورق العنب ستلفيه بدون ماكينة بسرعه الصاروخ اكتر من كيلو في دقائق

نجد أن ورق العنب من أشهى أنواع المحشي التي يمكن تجهيزها في المنزل فهو نوع من أنواع المقبلات التي تقوم ربات المنازل بتجهيزه بجانب الأطباق الرئيسية، ولا تجد ربات المنازل أي صعوبة في تجهيزه أصعب من لفه لذلك استطعنا أن نجد لكم اليوم طريقة سهلة جدا للفله سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

طريقة لف ورق العنب

توجد كثير من الطرق السهلة التي تمكنا من لف ورق العنب بصورة سهلة دون أي وقت أو مجهود وسوف نوضح لكم طريفة سهلة من خلال النقاط التالية ..

نحضر ورق العنب إذا كان طازجا نقوم بسلقه في الماء لمدة 5 دقائق ثم نخرجه ونصفيه جيدا من الماء.

إذا كانت الأوراق معلبة نقوم بنقعها في الماء لمدة 10 دقائق على الأقل والتخلص من المواد الحافظة التي به.

نقوم بعد ذلك بفرد أوراق ورق العنب على سطح مستوي لتسهيل عملية اللف.

نحضر خلطة المحشي ونضعها في الأوراق ونقوم بثني ورقة العنب وثني الجانب الأيمن والجانب الأيسر ثم القيام بلفه.

نقوم بتكرار عملية اللف السابقة حتى ننتهي من الكمية التي لدينا.

نحضر حلة ونرص بها ورق العنب الملفوف ونضع لها 2 كوب من المرق ونقوم بوضعها على النار.

نهدى النار عليه ونتركه حتى تمام النضج ثم نرفعه من على النار ونقدمه في أطباق مسطحة وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل خلطة محشي ورق العنب