تحضير البطاطس المقرمشة بطعم بطاطس ماك وكنتاكي في البيت بطريقة سهلة وبسيطة

يعشق الجميع البطاطس ويحبونها كثيرا وخاصة البطاطس المقلية لذلك تقوم ربات المنازل بالبحث على الإنترنت للتعرف على عملها بدون ما تشرب أي زيوت بنفس طعم وجودة المطاعم، خاصة مطاعم ماك وكنتاكي وذلك للمحافظة على صحة أبناءها من زيادة الكوليسترول بالدم والدهون المضرة، لذلك سوف نوضح لكي سيدتي في هذا المقال طريقة عملها بطريقة مضمونه بنفس طعم المطاعم كأنها معمولة برا.

طريقة عمل البطاطس مقرمشة



نستطيع اليوم أن نوضح طريقة قلي البطاطس بدون ما تشرب أي زيوت، وبنفس طعم المطاعم، وذلك من خلال الخطوات التالية:

نحضر ٢ كيلو من البطاطس ونقوم بغسلها جيدا بالخل والماء وتقشيرها ونقوم بتقطيعها إلي أصابع.

ننقع البطاطس في طبق به ماء مع الخل لمدة ١٥ دقيقة.

نقوم بتصفية البطاطس من الماء جيدا، ونضعها في وعاء أخر بعد تجفيفها جيدا من الماء، ونضع عليها ملعقة من الدقيق فيعتبر الدقيق هو المكون الرئيسي في الوصفة الذي إذا قمنا بإضافته وقمنا بتحمير البطاطس لا تمتص أي زيوت حيث يكون الدقيق طبقة على البطاطس تمنع امتصاص الزيوت مثل المطاعم.

ونقوم بعد ذلك بقلي البطاطس في زيت غزير وساخن وبعد أن يصبح لونها ذهبي نخرجها ونضعها على مناديل المطبخ حتي تمتص الزيت جيدا.

نضع عليها بعد ذلك ملعقة الملح.

نقوم بعد ذلك بتقديمها في إطباق وتمتعي بمذاق بطاطس بنفس طعم بطاطس كنتاكي وماك.

أخطار امتصاص البطاطس للزيت

نجد عندما نقوم بقلي البطاطس بالطرق المعتادة والتي تمتص كثير من الزيوت نلاحظ أنها تسبب إضرار كثيرة منها.