ملعقتي السحرية ضعيها على الكفتة هتضاعف حجمها وإنسي انها تفك أو تكش منك أسرار نجاح كفتة الحاتي

طريقة عمل الكفتة المشوية نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة حيث تعتبر وصفة الكفتة من بين أقوى الوصفات من اللحم المفروم والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في الببت بأقل وقت وأقل الإمكانات حيث يفضل التناول لتلك الوجبة الكبار والصغار، ومن الممكن أن تتم مختلف الخطوات للتحضير من خلال الاستعانة بالآتي من تلك الطريقة القادمة والتي لها العديد من المميزات أهمها السهولة في الإعداد لخليط يسهل بعد ذلك تشكيله وتسويته بالطريقة التي تفضلها ربة البيت لشوي الكفتة.

طريقة عمل الكفتة المشوية

الكفتة من الوجبات المتميزة والتي تعد مفضلة من قبل الكثير من الناس من محبي التناول للحم المفروم المنكه بالتوابل، والطريقة التي نقوم بعرضها من خلال الآتي لا تستغرق في تحضيرها الوقت الطويل، ولكن من الممكن أن يتم إعطاء اللحم المفروم أفضل نكهة وأطيب طعم وهذا ما يتم من خلال القيام بالمزج الجيد للمقادير المختلفة الآتية لعمل أفضل نوع من أنواع الكفتة التي يتم تحضيرها بطريقة الشواء.

مكونات لعمل الكفتة المشوية

من بين أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل لتحضير خليط اللحم المفروم ما يلي في النقاط القادمة:

كيلو من مكون اللحم المفروم.

توابل الكفتة.

ملعقة من البيكينج بودر.

عدد ملعقتان من البقسماط.

ملعقة صغيرة من الملح وفلفل أسود.

رشة جوزة الطيب.

عدد اثنين من البصل المبشور.

بقدونس مفروم.

طريقة التحضير للكفتة

من الممكن أن يتم التحضير من خلال الاتباع للخطوات القادمة: