مثل الأفران الجاهز ..طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي على أصولها في البيت بمكونات بسيطة وسهلة في البيت

القرص الطرية الفلاحي من المعجنات المحببة لدي المصريين ومكوناتها سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى جهد مبذول، وهي تتميز بالطعم الشهي اللذيذ، فيمكنك تناولها على وجبة الإفطار أو العشاء مع كوب شاي أو حليب، ويمكن إعدادها بعددة حشوات مختلفة من العجوة والتمر والجبنة وغيرها من الحشوات، لذلك سوف نتقدم لمتابعينا طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي على أصولها في البيت بمكونات بسيطة وسهلة في البيت

مقادير قرص الطرية الفلاحي

كيلوغرام من الدقيق

ملعقتان من القشطة البلدي.

1/4 كوب زيت.

3 ملاعق كبيرة من الحليب بودرة

كوب ونصف زبادي.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة كبيرة خميرة.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملح 1/2 ملعقة صغيرة.

كيفية تحضير قرص الطرية بالحليب والزيت

أولاً نضع الدقيق في وعاء كبير ثم نضيف الحليب المجفف ثم نضيف للخليط البيكنج بودر وكذالك نقوم باضافة نصف ملعقة صغيرة من الملح ثم نخفق المكونات الجافة حتى تمتزج جيداً. اختبر الخميرة عن طريق وضع السكر والخميرة في وعاء صغير مع التحريك مرتين واتركهما ينتفخان من تلقاء أنفسهما. ضعي الزبدة والزيت على النار مع ملعقتين كبيرتين من الكريمة لجعل المكونات الثلاثة سائلة.

4 نضع القشطة والزبدة ومزيج الزيت السائل على الدقيق الممزوج بمسحوق الحليب والبيكنج باودر والملح ونقلب حتى تتكون عجينة ثم نضيف كوب ونصف من الزبادي للخليط ما عدا الخميرة واستمر في الخفق. يمكن استبدال الزبادي باللبن الرائب أو يمكن استخدام ملعقة كبيرة من الخميرة بدلاً من كوب ونصف من الحليب.

5 بعد عجن الخليط حتى يصبح ناعمًا أو ناعمًا غطيه وضعيه في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمه.

6 بعد تخمير العجينة قطّعيها إلى كرات وصنعيها بأشكال متساوية حسب الحاجة وبعد تشكيل العجينة يمكن تشكيلها أو حشوها ويمكن حذف هذه الخطوة حسب الحاجة.

طريقة تحضير الحشو