نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافات بسيطة تحول الإندومي لوجبات مغذية ولذيذة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقبل العديد من البالغين والأطفال المعكرونة والنودلز: بإضافات بسيطة يمكن تحويل المعكرونة إلى وجبة مفيدة ولذيذة تحتوي على البروتين، وجبة اندومى بإضافات بسيطه، طريقة تحويل الاندومى إلى وجبه لذيذه.

اندومى (الخضروات والدجاج أو الهوت دوج أو السجق)

المقادير تتكون من: 2 باكيت اندومى (الكميه حسب الرغبة)، ماء مغلي، معلقه كبيره زيت، مشروم شرائح، بصل + فلفل ألوان، قطع دجاج أو شرائح هوت دوج أو سجق، 2 معلقه كبيره كاتشب، 1 معلقه كبيره صويا صوص، 1معلقه صغيره خل، 1 معلقه صغيرة سكر، 1 معلقه صغيره صلصة حاره (أوشطه حسب الرغبة).

أما طريقة التحضير فهي:

في وعاء ضعي النودلز وصبي عليه كمية من الماء المغلي وغطيه. في مقلاة على النار ضعي ملعقة كبيرة من الزيت.

ثم أضيفي مزيج الخضار المقطعة إلى شرائح صغيرة (بصل، فطر، فلفل ملون) وقلبي المكونات جيدًا.

نضيف شرائح (دجاج أو هوت دوج أو نقانق) حسب توفرها ونقلب المكونات على النار حتى تتغير المكونات وتقترب من النضج.

إضافة ملعقة كبيرة من صلصة الصويا وملعقة كبيرة من الكاتشب وملعقة كبيرة من الصلصة الحارة وملعقة صغيرة من الخل وملعقة كبيرة من السكر وتقليب المكونات جيدًا.

بعد تصفية النودلز من الماء نضيفها إلى المكونات السابقة ونقلب المكونات لمدة 3 دقائق على النار ونقدمها.

طريقة عمل اندومى (شكشوكة)

المقادير تتكون من: 2 باكيت اندومى (نودلز)، 4 بيض، 1 معلقة كبيرة زيت نباتى، 2 معلقه كبيره صلصة طماطم، 1 حبة طماطم، فص ثوم مهروس، 1 حبة بصل متوسطه، فلفل الوان احمر اصفر اخضر، معلقه صغيره توابل (ملح – فلفل – كمون – كزبره – بابريكا).

أما طريقة التحضير فهي:

في مقلاة على النار نضع ملعقة كبيرة من الزيت ثم بصلة صغيرة ثم قطعة صغيرة من الفلفل الملون ثم فص ثوم مهروس ثم قطعة صغيرة من الطماطم ونقلب جيداً على النار.

نبدأ بإضافة البهارات (رشه ملح – فلفل أسود – كمون – كزبرة – مسحوق الفلفل الحار).

ثم نضيف ملعقتين كبيرتين من الصلصة ونخلط جيداً حتى (يمتزجان).

ضعي ربع كوب من الماء.

ثم ضعي عبوتين من المعكرونة وضعيها على النار لمدة دقيقتين.

ثم اقلبها وغطيها. نضع 4 بيضات (حسب الحاجة) حتى يتم ضبطها بالكامل.

ملحوظة: ضع البيض حسب الحاجة.

طريقة عمل اندومى ألجبنه

مقادير اندومى ألجبنه تتكون من:

1 باكيت اندومى (كميه حسب الرغبة).

بهارات الاندومى.

شرائح جبنه شيدر.

ماء مغلي.

1 معلقه زبده .

بيض مقلى أو مسلوق.

سمسم.

أما طريقة التحضير فهي: