أسرار عمل البفتيك أحلي من المطاعم وبأسهل طريقة

أسرار عمل البفتيك الذي طبقًا فرنسيًا بسيطًا ولذيذًا انتشر في باقي أنحاء العالم والعالم العربي، كما يمكنك جعله مقليًا أو مشويًا على الشواية، يمكنك أيضًا استبدال صدور الدجاج باللحوم أو غيرها من الوصفات.واليوم ، سوف نوضح لك كيفية صنع شرائح اللحم أو البفتيك في الفرن، بمكونات بسيطة وناجحة. اخدم عائلتك واستمتع بوجبة غداء مميزة معهم.

مقادير عمل بفتيك في الفرن

نصف كيلو ستيك شرائح

1 بصلة مقطعة إلى شرائح

1 طماطم مقطعة إلى شرائح

1 فلفل أخضر مقطعة إلى شرائح

1 فلفل أحمر مقطع إلى شرائح

3 ملاعق كبيرة صلصة الصويا

2 ملاعق كبيرة صلصة باربيكيو

1/2 ملعقة صغيرة (كزبرة مجففة – سبع بهارات – زنجبيل مفروم – قرفة – ملح – فلفل أسود)

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة طعام زيت

1/2 كوب ماء ساخن

طريقة عمل البفتيك في الفرن

ضعي شرائح اللحم في طبق ، أضيفي الملح والفلفل والبهارات والكزبرة والقرفة واعجني حتى يتجانس التتبيل في أنسجة اللحم

سخني ملعقة كبيرة من الزيت والزبدة بشكل منفصل في مقلاة حتى يسخن

ضعي شرائح اللحم في القدر وضعيها على النار حتى تحمر ، ثم اقليها إلى الجانب الآخر، حتى يتحول لونها إلى البني الداكن أيضًا.

أضيفي صلصة البابريكو وصلصة الصويا وربع كوب ماء إلى شرائح اللحم واطهيها حتى تغلي.

ضعي البصل المحمص والطماطم والفلفل الأخضر والتوابل في طبق للخبز ثم ضعيها فوقها شريحة اللحم والصلصة.

غطي اللويحة بالكامل بورق الألمنيوم واخبزيها لمدة ساعة عند 180 درجة مئوية.

حضري طبق من رغيف اللحم المشوي وقدميه لعائلتك لتتمتعوا بالنكهة اللذيذة.

طريقة عمل صينية بفتيك اللحم

كيلو لحم بقري. ملعقة كبيرة زيت نباتي. 1 بصلة كبيرة مفرومة. ملعقة صغيرة من صلصة الصويا. 2 ملاعق كبيرة عصير ليمون. 1/2 ملعقة صغيرة خل. 1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم. 1/2 ملعقة صغيرة بابريكا. 1/2 ملعقة صغيرة كمون. 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر. رشة فلفل أسود. ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير: