الحجازية بطريقة سهلة واقتصادية وشهية وبمذاق لذيذ وأحلى من الجاهزة

الحجازية ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية والصحية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضا، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، بالإضافة إلى أنها تحظى بإقبال الجميع، نظرا لحشوتها الرائعة والمميزة، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي، ولكن قد تكون غير مضمونة من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما يمكنكم تجربة فطائر للفطور الصباحي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الحجازية بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات الحجازية

تتكون الحجازية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

3 أكواب من السميد المنخول.

2 كوب من الدقيق المنخول.

كوب إلا ربع من السكر.

نصف كوب من السمنة المذابة.

نصف كوب من الزيت.

باكيت خميرة فورية.

رشة ملح.

نصف كوب من الماء الدافئ.

مقادير الحشوة

2 كوب من السميد.

كوب من السكر.

2 ملعقة كبيرة من القرفة.

القليل من الماء.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الحجازية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والسميد ونخلطهم جيدا.

ثم نضيف الزيت والسمنة ونخلطهم جيدا حتى يتشرب الدقيق والسميد السمنة والزيت.

ثم نضيف الخميرة الفورية والسكر والملح ونخلطهم جيدا.

بعد ذلك نضيف الماء بالتدريج ونلم العجين باليد.

ثم نغطي العجينة ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 5 ساعات.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه السميد والسكر والقرفة ونخلطهم جيدا.

بعد ذلك نضيف الماء بالتدريج ونخلطهم جيدا (مع مراعاة عدم إضافة الكثير من الماء لكي يصبح الخليط مثل الرمل ليس جاف ولا مثل العجينة).

ثم نحضر صينية فرن كبيرة ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم نقسم العجينة إلى جزئين متساويين.

بعد ذلك نفرد جزء في الصينية ونساويه جيدا.

ثم نرفع الجزء المفرود من الصينية بورقة الزبدة.

ثم ندهن الصينية بالزيت ونفرد فيها الجزء المتبقي من العجينة ونساويه جيدا.

بعد ذلك نوزع فوقها الحشوة ونساويها جيدا

ثم نضع فوقها العجينة الأولى المفرودة ونزيل ورقة الزبدة، ثم نساويها جيدا من الأطراف.

ثم نمرر شوكة على الوجه لكي نزين الصينية.

بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة 180 درجة مئوية من أسفل وعندما تكتسب الأطراف لونا ذهبيا نشغل الشواية حتى تكتسب لونا ذهبيا من أعلى.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقطعها مثلثات ونترك الحلوى تبرد في الصينية.

ثم نقدم الحجازية في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح الحجازية

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح الحجازية، وهي كالآتي: