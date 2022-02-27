فطيرة البطاطس التركية وجبة عشاء اقتصادية بدون فرن

فطيرة البطاطس التركية ، من أنواع الفطائر الاقتصادية التي تقدم بدون أي نوع من اللحم، فهي سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتم بخطوات سهلة وبسيطة جداً داخل المنزل، وتعتبر مكوناتها من أبسط المكونات التي توجد بشكل كثير بالمنزل ودائماً متوفرة، كما أنها تعتمد على البطاطس الذي يعتبر من المكونات البسيطة التي دائماً يكون سعرها في متناول الجميع، وتعد من المكونات التي نستطيع عمل أطباق عديدة منها شهية ولذيذة ومن أهمها كفتة البطاطس وفطائر البطاطس المحشية وأصابع البطاطس بالجبن، وغيرها من الأنواع العديدة والمتنوعة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل فطيرة البطاطس التركية بطريقة بسيطة وسهلة.

مكونات عمل فطيرة البطاطس التركية

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل فطيرة البطاطس بمكونات سهلة وبسيطة وهي كما يلي-:

3 حبات من البطاطس.

حبة واحدة من البصل متوسطة الحجم.

حبة فلفل أخضر رومي.

3 حبات من البيض.

2 ملعقة كبيرة دقيق فاخر.

نصف كوب جبنة مبشورة.

ملح وفلفل أسود.

بابريكا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كمية زيت نباتي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير فطيرة البطاطس التركية اللذيذة وهي كما يلي:-

أولا نقوم بتقشير حبات البطاطس وغسلها جيداً ثم نحضر مبشرة الخضار ونبشر البطاطس في إناء متوسط الحجم. ثم نضع في إناء آخر نضع البطاطس المبشورة بعد عصرها جيداً باليد للتخلص من كمية الماء الموجودة بها. نحضر مقلاة ونضع فيها ثلاث ملاعق من الزيت النباتي ثم توضع على النار نضيف البطاطس ونقلبها جيداً دون أن تتحمر. ثم ترفع من علي النار وتوضع في إناء وتترك جانباً، ثم بعد ذلك نقوم بتقطيع البصل والفلفل الأخضر الرومي إلي مربعات صغيرة. يوضع في نفس المقلاة مع إضافة ملعقة كبيرة زيت، ثم يوضع علي النار ويقلب جيداً ثم يتبل بالملح والفلفل الأسود ويقلب حتي يذبل. ثم يرفع من علي النار ويضاف إلي البطاطس ويقلب جيداً، ثم بعد ذلك نحضر إناء ونضع فيه ثلاث حبات البيض ونخفق جيداً. ثم نضيف ملعقتين الدقيق ونقلب ثم نضيف الجبنة المبشورة ويتبل بالملح والفلفل والبابريكا. نضيف إليه ملعقة البيكنج بودر ونخلط الخليط جيداً، ثم يضاف خليط البيض إلي خليط الخضروات ونقلب جيداً حتي يتجانس الخليط.

طريقة التسوية

نحضر مقلاة غير لاصقة وتفضل أن تكون تيفال، ثم تدهن بالزيت وترفع علي النار وتترك حتي تسخن. ثم نسكب الخليط في المقلاة ويوزع بواسطة ملعقة طعام مسطحة، ثم يدهن الوجه بالزيت ويرش بحبة البركة حسب الرغبة. يغطي ويترك علي النار حتي يتحمر من الأسفل، ثم تقلب علي الجانب الآخر وتترك علي النار لمدة 5 دقائق حتي تتحمر وتنضج. ثم ترفع من علي النار وتوضع في طبق التقديم وتقدم ساخنة بألف هنا وشفاء.

طريقة عمل سلطة البطاطس بالثوم

نقوم بتقشير 3 حبات من البطاطس ثم تقطع إلي مكعبات صغيرة ثم تسلق في كمية مناسبة من الماء مع القليل من الملح حتي تنضج. ثم نخرجها ونتركها حتي تتصفى جيداً من الماء، يفضل عدم ترك البطاطس طويلاً على النار حتي لا تفتت ونحافظ على تماسكها. في مقلاة على النار نضيف 2 ملعقة كبيرة من الزبدة، ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من الثوم المفروم ونقلب، ثم نضيف ملعقة من الهريسة ونقلب المكونات. ثم نضيف مكعبات البطاطس المسلوقة ونقلبها مع كل المكونات، ثم تتبل بملعقة صغيرة كمون ونصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة. نضيف ملعقتين من البقدونس المفروم ونقلب المكونات، ثم نضيف الملح والفلفل المقدار حسب الرغبة. ثم نقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض ثم نطفئ النار، ثم تسكب السلطة في طبق التقديم وتقدم بألف هنا وشفا.

فوائد البطاطس الصحية