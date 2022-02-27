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عمر شويل - جدة أسرار طريقة عمل بسكويت البرتقال بنكهة لذيذة وشهية وغير مكلفة - ثقفني
بسكويت البرتقال من الحلويات التي تتمتع بنكهة لذيذة وشهية ومحببة لدي الكثيرون وخاصة الأطفال، ويمكنك تحضيرها في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة واقتصادية ومتوافرة في كل بيت، وكذلك تقديمها بعددة نكهات مختلفة غير البرتقال وتقديمها للأطفال في المدارس أو الرحالات والمناسبات ايضا، وهي من الأطباق المغذية للأطفال التي تحتوى على الفيتامينات والمعادن لصحة الجسم، واليكم من موقع ثقفني أسرار طريقة عمل بسكويت البرتقال بنكهة لذيذة وشهية وغير مكلفة
طريقة عمل بسكويت البرتقال
المكونات
- 3 كوب من الدقيق متعدد الاستخدام
- نصف كوب سمنة
- عدد بيضة واحدة
- برتقاله واحدة
- كوب واحد من السكر الناعم
- ملعقة من البيكنج بودر
- ملعقتين كبيرة من الزيت النباتي
- قليل من الملح
- ملعقة من الفانيليا
طريقة التحضير بسكويت البرتقال
- نحضر وعاء غويط ونضع السمنة مع الزيت مع السكر ونقلب المكونات حتي تتجانس مع بعضها
- بعد ذلك نضع الملح والبيض والفانيليا ونخلط المكونات جيداً حتي يصبح كريمي
- نضيف عصير البرتقال مع بشر برتقالة ونقلب المكونات
- نضيف الدقيق والبيكنج بودر ونخلط المكونات جميعا حتي تتجانس مع بعضها جيداً
- نترك عجينة البسكويت لمدة عشر دقائق لكي ترتاح
- نفرح العجينة البسكويت ونقطع بالقطاعة على حسب الرغبة
- نضعها في صينية الخبز وتدخل الفرن على درجة حرارة 180درجة مئوية حتي تنضج وتبصح لونها ذهبي وبالهنا
طريقة أخري لعمل بسكويت البرتقال
المكونات
- كوب ونصف من الدقيق
- كوب من الزيت
- 2 كوب من عصير البرتقال
- نصف كوب من دقيق السامولينا
- ملعقتين من السمسم
- كوب واحد من السكر البودرة
- ملعقة من الفانيليا
- قليل من الملح
- ملعقة كبيرة من الكركم.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
طريقة تحضير البسكويت
- نحضر وعاء ونخلط الدقيق مع البيكنج بودر
- بعد ذلك نضيف الفانيليا والملح والكركم ونخلط المكونات جيداَ
- ثم نضيف دقيق السامولينا ونخلط المكونات جيداً
- نضع عصير البرتقال والزيت مع خليط الدقيق ونخلط المكونات حتي الحصول على عجينة لينة
- نترك العجينة ترتاح ربع ساعة ونقوم بالتشكيل على حسب الرغبة
- ونضع في صينية مدهونة بالزيت بالفرن على درجة حرارة 180 حتي الحصول على اللون الذهبي وتقدم بالهنا والشفاء
وصفة الكوكيز بنكهة البرتقال
مكونات
- 500 جرام زبدة مبردة في درجة حرارة الغرفة
- 200 جرام سكر بودرة
- 2 بيضة
- 100 مل عصير برتقال
- ملعقة كبيرة قشر برتقال
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- رشة ملح
- ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر
طريقة التحضير
- ضعي الزبدة والسكر في وعاء الخلط واخفقيهما معًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.
- جمعي البيضة والصفراء واستخدمي خلاصة الفانيليا لخفقهما في شوكة.
- أضفنا بعض عصير البرتقال.
- اخلطي المكونات الجافة معًا وأضيفيها إلى الخليط حتى تصبح كتلة واحدة.
- ضع ورقة من ورق الزبدةعلى صينية خبز وقم بتسخين الفرن مسبقًا إلى 180 درجة.
- اتركيه ليبرد إلى حد ما بعد الخبز لمدة 18-25 دقيقة.
- ضعه على شبكة التبريد واتركه هناك حتى يبرد تمامًا.
- يقدم مع الشاي بالطبع وكذلك هنا والشفاء.
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