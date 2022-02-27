شوربة أشهر مطاعم الأسماك أعملي شوربة السي فود على أصولها بألذ خلطة من المأكولات البحرية

شوربة السي فود تقدم في أكبر المطاعم وهي تتميز بطعمها اللذيذ وتحتوي على قيمة غذائية عالية لاحتوائها على أنواع مختلفة من الأسماك وتوجد طرق مختلفة لعملها ومنها الشوربة العادية أو بالكريمة، وهي تساعد على الشعور بالدفء في أجواء الباردة لأنها تمد الجسم بالطاقة واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لعملها في البيت وبطعم أحلى من المطاعم.

طريقة عمل شوربة السي فود

المكونات:

ربع كيلو جمبري وسط.

4 كابوريا مقطعة.

ربع كيلو سمك فيليه مقطع.

ربع كيلو كاليماري مقطع.

بصلة مقطعة.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

كوب حليب.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

مرقة سمك.

ملعقة كبيرة سمنة أو زيت.

طريقة التحضير:

في البداية يجب أن نقوم بتنظيف الجمبري عن طريق نزع الرأس والجزء الأسود الذي يوجد في الظهر ويشطف جيدا بالملح والليمون. نقطع السمك الفيليه والكابوريا ويتبل بالملح والكمون ومكعب مرقة في وعاء على النار نذوب السمنة حتى تسخن أو الزيت. نحمر البصلة ونضيف إليها الجمبري ونقلب لمدة دقيقة ثم نضيف الدقيق بعد ذلك نسلق السمك والكابوريا في كمية مناسبة من الماء. نضيف الشوربة تدريجيا ونقلب بشكل مستمر للحصول على قوام مناسب ثم نضع الحليب ونتركه يغلي مرة واحدة ونرفعها من النار. تقدم الشوربة وهي ساخنة مع جمبري طاجن أو سمك فيليه محمر أو بلطي وأرز صيادية وبالهنا والشفا.

طريقة عمل شوربة السي فود بالكريمة

المكونات:

ربع كيلو سلمون فيليه مقطع مكعبات.

ربع كيلو جمبري نظيف ومقشر.

ربع كيلو بلح البحر.

ربع كيلو كاليماري مقطع.

4 كابوريا مقطعة.

2 فص مهروس.

بصلة مقطعة.

2 كوب كريمة طبخ.

2 كوب ماء.

2 ملعقة زبدة.

ملح وكمون.

طريقة التحضير:

نرفع قدر على نار متوسطة ونذوب الزبدة مع ملعقة زيت حتى لا تحترق ونشوح البصل وعندما يذبل نضيف الثوم ونقلب دقيقة. نضع السلمون مع الجمبري والكاليماري والكابوريا وبلح البحر ونقلب مع رشة من الملح والكمون لمدة 3 دقائق ثم نضيف الماء. نترك المكونات تغلي على نار منخفضة لمدة 8 دقائق ثم نضع الكريمة ونتركها لمدة 3 دقائق مع التقليب المستمر. نصب الشوربة في طبق التقديم وتقدم وهي ساخنة مع شرائح من الليمون وملعقة من البقدونس المفروم على الوجه.

فوائد تناول شوربة السي فود