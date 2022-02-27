بديل الصبغة.. أسرار صبغ الشعر بالكركم والنسكافية للحصول على لون أشقر زيتوني أحلي من الكوافيرات

صبغ الشعر بالكركم والنسكافيه للون الاشقر من أهم الوصفات الطبيعية الأفضل والتي تكون بديلة تماما عن استعمال الصبغات الكيميائية المؤثرة بالسلب على الشعر ومن الممكن أن تستعيني بالمقدار الآتي من الكركم مع النسكافيه للحصول على أفضل تركيبة مثالية، ومن خلال أن تقومي بوضع الخليط على الشعر لفترة معينة تكتسب خصلاته اللون المثالي الأفضل، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات نتعرف على المكونات الأساسية للخليط مع بيان أهم الخطوات الخاصة بالتحضير.

صبغ الشعر بالكركم والنسكافيه للون الاشقر

صبغ الشعر طبيعيا بالكركم والنسكافيه للون الاشقر من الوصفات التي تمتلك العديد من الفوائد للشعر أهمها أنها تعد من الخلطات التي تعمل على التحسين من لون الشعر وإكسابه لون أصفر مميز مع ترطيب الشعر وإعطائه أفضل مستوى من النعومة الفائقة، والتخلص من مشكلة التقصف.

مكونات خليط الكركم المميز مع النسكافيه لأفضل درجات اللون الأشقر

من الممكن أن يتم المزج ما بين مختلف المكونات الآتية مع الكركم للحصول على لون أصفر مميز للشعر، والمكونات نذكرها على هذا النحو الآتي:

ملعقة من الكركم.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة عصير الليمون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من الخل.

القليل من الماء الفاتر.

ملعقة من الحناء.

وعاء مناسب.

طريقة التحضير لوصفة الكركم والنسكافيه

من الممكن أن يتم صبغ الشعر بشكل جيد من خلال الاستعانة بالكركم وهذا ما يكون من خلال الاتباع للخطوات الآتية: