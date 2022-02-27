فيلر وبوتوكس طبيعي.. طريقة عمل كريم الخميرة لتبييض وشد البشرة خلال أيام

طريقة عمل كريم الخميرة للبشرة، تبحث كل امرأة دائما على طرق العناية بالبشرة والاهتمام بجمالها وإشراقتها وهو ما يتوجب التخلص من جميع المشاكل الخاصة بالبشرة من بقع داكنة وتجاعيد وبثور وحب الشباب والهالات والخطوط والرفيعة وغيرها والتي تنتج دائما بسبب التعرض الدائم لأشعة الشمس وعدم العناية بالبشرة وترطيبها وعدم تغذيتها بشكل سليم، ويعد كريم الخميرة هو الحل السحري الرهيب فى حل معظم مشاكل البشرة حيث يعمل على تفتيح وترطيب الوجه وتوحيد لونه والتخلص من البثور ومحاربة التجاعيد وترهلا ت الجلد وتسمين ونفخ الخدود بشكل ملفت يبرز جمال الوجه ويجعله أكثرا إشراقا ونضارة خاصة لأصحاب البشرة النحيفة والباهتة، حيث تحتوى الخميرة على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الرائعة والهامة لتغذية البشرة مثل مجموعة فيتامينات B التي تعمل على نضارة البشرة وتفتيحها إلى جانب احتوائها على البوتاسيوم والماغنيسيوم والزنك الهامين للحفاظ على صحة البشرة.

طريقة عمل كريم الخميرة لتسمين الوجه ونفخ الخدود

المكونات:

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة نشا ذرة.

ملعقة جل صبار.

ملعقة زيت جوز هند.

ملعقة ماء ورد.

طريقة تحضير واستخدام كريم الخميرة

تخلط المكونات فى وعاء معا ثم تترك لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة مع المكونات.

يفرد الكريم على بشرة نظيفة لمدة 15 دقيقة.

تشطف البشرة بالماء البارد.

تكرر الوصفة لمدة من 3 إلى 4 مرات أسبوعيا للحصول على نتائج مبهرة.

ماسك الخميرة لتنعيم وتفتيح البشرة

المكونات:

ملعقة دقيق أرز.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة ماء دافئ.

طريقة التحضير والاستخدام:

نحضر وعاء ونخلط به الخميرة ودقيق الأرز والماء الدافئ معا.

تترك المكونات لمدة ساعة على الأقل فى مكان دافئ.

يوضع الماسك على الوجه والرقبة ويترك لمدة 20 دقيقة.

يتم شطف الوجه والرقبة بالماء الدافئ.

ماسك الخميرة للحبوب والبثور

المكونات:

ملعقة خميرة فورية.

ربع ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة ماء دافئ.

طريقة التحضير والاستخدام: