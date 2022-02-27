نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة تنعيم وفرد الشعر جل بذور الكتان تنعيم خارق وطبيعي جدا للشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة جل الكتان هو منتج من الطبيعة وليس مرتفع الثمن، يستخدم للعناية بالشعر، ويعمل على تحسين خواص الشعر المجعد والمموج ويرطبه، ولأن مشاكل هذه النوعية من الشعر كثيرة وصعبة الحل، ومواد العناية به مكلفة ماديًا وزمنيًا، ويبحث الكثير عن طرق طبيعية لا تسبب أضرار للشعر، وفي نفس الوقت متوفرة بسهولة وسريعة التحضير ، لذا سوف نقدم لكم أهم المعلومات عن فوائد جل بذور الكتان للشعر في هذا التقرير.

وصفة تنعيم وفرد الشعر جل بذور الكتان

نستطيع استخدام جل بذور الكتان مع مواد أخرى تضاف له، لتحقيق الغرض من الاستخدام، وخطوات تحضيره كالتالي:

نقع بذور الكتان طوال الليل لزيادة إنتاج الهلام، وسهولة الاستخدام، وتقليل وقت الطهي.

وضع بذور الكتان والماء في قدر على نار عالية مع التحريك من حين لآخر.

عندما يبدأ الخليط في الغليان، مع تقليل الحرارة إلى الوسط، والتقليب برفق وباستمرار، سوف يتحول الخليط إلى قوام رقيق يشبه الهلام.

إغلاق النار عندما تعلق البذور في الهلام، ثم صفي المزيج في إناء آخر.

ثم أضف أي مكونات أخرى مثل الزيوت الأساسية وجل الألوفيرا والزيوت والزبدة.

يخفق الخليط في خليط متجانس، يجب أن يصلح تناسق الهلام في البياض.

صب الخليط في وعاء حتى يصبح الجل جاهزًا للاستخدام، ويمكن تخزينه في الثلاجة لمدة أسبوعين تقريبًا.

فوائد جل بذور الكتان للشعر

توجد الكثير من الأسباب التي تجعل بذور الكتان مفيدة للشعر، منها:

غنية بفيتامين E

بذور الكتان تمد السعر بفيتامين هـ الضروري جدًا لصحة الشعر والبشرة، يحسن من صحة فروة الرأس عن طريق تقليل الجذور الحرة، وزيادة الدورة الدموية في الرأس ويفيد في زيادة نمو الشعر، ومنع الشيب المبكر.

تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية

يحتوي جل الكتان على حمض أوميجا 3 التي تساعد في الحفاظ على تغذية الشعر ومنع الجفاف وتساقط الشعر، وهي مثالية لفروة الرأس الجافة والقشرة.

تقلل من هشاشة الشعر أو تساقط الشعر

توقف العناصر التي يتكون منها بذر الكتان من مشكلة تساقط الشعر، وذلك عن طريق جعل خصلات الشعر مرنة، ومقاومة للتقطع بشكل كبير، من خلال الاستهلاك أو التطبيق الموضعي لبذور الكتان.