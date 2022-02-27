كريم لبان الذكر من أقوى كريمات التفتيح الطبيعية التي تعطي نتائج فعالة في القضاء على كلف الحمل وتفتيح الأماكن الداكنة بالجسم، فالوصفات الطبيعية متوفرة كما أنها غير مكلفة وتتكون من مواد طبيعية مفيدة للبشرة، ولا تحتوي على أي مواد كيميائية قد تسبب مشاكل للبشرة، ولذا ينصح بها خبراء التجميل فهي تعطي نضارة للبشرة وتمنع ظهور علامات التقدم في العمر، وتفيد في توحيد لون البشرة ومنحها النعومة والحيوية، كما ينصح الخبراء بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة فهما من أهم عوامل المحافظة على صحة البشرة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة بسيطة لعمل كريم لبان الذكر لتفتيح الأماكن الداكنة وعلاج كلف الحمل.

مكونات كريم لبان الذكر

يتكون الكريم من مواد آمنة للاستخدام ومناسبة لكل أنواع البشرة، وسوف نقدم لكم مكونات عمل كريم طبيعي لتفتيح الأماكن الداكنة، وهى كالتالي:-

2 ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

كوب من الماء الساخن.

ملعقة كبيرة من زيت الليمون.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة عمل كريم طبيعي لتفتيح الأماكن الداكنة بسيطة وسهلة، ويتم تحضير الكريم بالخطوات الآتية:-

نضيف ملعقتين من لبان الذكر إلى كوب ماء مغلي ويترك لمدة ساعتين على الأقل ويفضل لمدة ليلة كاملة. نلاحظ تغير لون الماء إلى الأبيض، ثم نصفيه حتى نحصل على ماء لبان الذكر. نضيف ملعقتين كبيرتين من النشا مع التقليب، ثم نضع الخليط على النار لمدة دقيقتين مع استمرار التقليب حتى يثقل القوام ويصبح ناعم وخالي من التكتلات. نرفع الخليط عن النار، ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الليمون وملعقتين صغيرتين من عصير الليمون مع التقليب حتى تمتزج المكونات جيداً. ثم نعبأ الكريم في علبة نظيفة وجافة ويحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام حيث تدوم مدة صلاحيته لأسبوع.

طريقة الاستخدام

يتم وضع الكريم على الأماكن المراد تفتيحها مرة أو مرتين أسبوعياً قبل الاستحمام. نترك الكريم لمدة 15 دقيقة حتى يجف تماماً، ثم ندلك الأماكن المراد تفتيحها حتى يتم تقشير خلايا الجلد الميت، ثم نغسلها بالماء الفاتر.

فوائد لبان الذكر للبشرة

يعتبر لبان الذكر كولاجين طبيعي يحافظ على البشرة ويمنع تراخي الجلد الذي يسبب ظهور التجاعيد، ومن أهم فوائده للبشرة ما يلي:-