طريقة عمل حلوى فريسكا الشاطئ في المنزل وبدون مجهود

يتميز الصيف في البلاد المطلة على البحار بطابع خاص هي يمكن الذهاب الى الشواطئ لترطيب الجسم وتقليل الحده من ارتفاع درجات الحرارة، وتتميز الشواطئ بالأكلات التي تتماشى مع جو المصيف ومن هذه الأكلات اكلات حلو واكلات مالحة وتعتبر الفريسكا من أحد الاكلات التي عرفت في الأماكن المزدحمة وتوالت عليها الاجيال وتوارثوها لتصل إلينا في جيلنا هذا مع أحدث التغييرات التي تمت عليها لعلها أحد اهم اكلات الشواطئ.

ماهي الفريسكا ولما تمت شهرتها:

تعتبر الفر يسكا أو حلوى الشاطئ من أحد الاكلات التي اشتهرت في مدينة الاسكندراني حيث كان يتم بيعها على شواطئ الإسكندرية، وكانت اكله محببه للصغار والكبار في نفس الوقت فهيا بنا نتعلم طريقة عمل الفر يسكا أو حلوى الشاطئ بأسهل الطرق الممكن.

المكونات:

١٢٥ جرام من الزبدة الصفراء. ١٢٥ جرام من السكر الابيض الناعم. ربع ملعقة من الفانيلا. ٢٠٠ جرام من الدقيق الأبيض. ٣ بيضات ويتم استعمال البياض فقط. ٢٠٠ جرام من اللبن الرايب. عبوه واحدة من الخميرة الجافة النشطة. بكينج باودر نصف ملعقة.

طريقة التحضير

يتم تسخين اللبن ليصل لدرجه يتحملها إصبعك ثم قومي بتركه ليهدأ ثم أضيفي الخميرة الية وقومي بالتقريب لنصف دقيقه واتركيه.

يتم عمل خليط من السكر الأبيض الناعم مع الزبدة الصفراء ويضرب في المضرب الكهربائي، ثم يتم إضافة بياض البيض تدريجيا ويضاف الملح والبيكنج باودر والفانيلا.

يتم بعد ذلك إضافة الدقيق الأبيض المنخول إلى الخليط تدرجيا ويتم الاستمرار في الخلط حتى الحصول على قوام جيد متناسق.

قومي بعد تلك الخطوة بإضافة اللبن الرايب المخلوط بالخميرة الجافة ويصب تدريجيا حتى يتم الحصول على قوام طريقة كريمي.

يتم تجهيز الصينية الخاصة بتسوية العجينة ويتم فرد العجينة بها بكامل محيط الصينية ويتم رش السكر عليها.

ثم يتم مسح اعلى العجين بياض البيض ويوضع في الفرن ليخبز على درجه حراره ٢٠٠ وتركها لتستوي لمدة ١٠دقائق.

يتم في المرحلة الأخيرة تقطيع الفريسكا على حسب الشكل المطلوب اما أشكال دائرية أو أشكال مستطيله الشكل ويمكن أيضا إضافة بعض انواع المكسرات اليها ويتم تثبيتها بالعسل الطبيعي .

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