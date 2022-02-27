بمقادير دايبة دوب أعملي الغريبة الناعمة على أصولها بطريقة ناجحة ومضمونة وبطعم ألذ وأحلي من محلات

الغريبة الناعمة من الحلويات الشهية والرقيقة التي يكثر وجودها في المناسبات وبخاصة الأعياد، لأن الأعياد يكثر بها تحضير الحلويات الكثيرة بأنواعها وأشهرها الغريبة الناعمة، ويمكن تحضير الغريبة في المنزل بعد إحضار بعض المكونات البسيطة، وهناك غريبة سادة، وغريبة محشية، وغريبة بالمكسرات أيضاً وكل هذه الأنواع لها نفس طريقة التحضير باختلاف بعض المكونات.

نعتاد جميعا علي تناول الغريبة والكعك في الأعياد والمناسبات، فاعتبر الغريبة من أكثر الحلوي ذات مذاق جميل، فتحرص كل سيدة انها تقوم بإعداد الكعك والغريبة في المنزل بشكل بيتي جميل، ولكي تحصل علي نتيجة مرضية في تحضير الغريبة وتكون ناعمه ومميزة لابد من أن تقوم بااتباع بعض الخطوات لتحضيرها في المنزل علي اكمل وجه.

طريقة تحضير الغريبة الناعمة

المكونات:

عدد ٤ أكواب دقيق.

كوب سكر ناعم.

كوبان من السمن.

مكسرات مشكلة للتزيين.

بياض بيضة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

رشة ملح صغيرة.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بخفق السمنة جيداً ليتغير لونها ويصبح أبيض كريمي.

بعد ذلك نضيف السكر ونستمر في الخفق لتختلط المكونات جيداً.

ثم نضع الدقيق بشكل تدريجي ونستمر في العجن لتتكون عجينة متماسكة وهشة.

بعد ذلك نضيف بياض البيض ونقلب مرة ثانية لتتكون عجينة.

نقوك بتشكيل العجينة على هيئة كرات حجمها صغير ونضغط عليها بالإصبع من المنتصف، ونزينها بالمكسرات المجروشة.

بعد الانتهاء من كمية العجين كاملة نرصها في صينية ونضع الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة ١٨٠ درجة لمدة ١٢ دقيقة مع مراعاة عدم تغير لونها.

نخرج الغريبة ونتركها جانباً لتبرد بشكل تام ثم تقدم.

طريقة عمل الغريبة بالسميد

المكونات:

عدد ٤ أكواب دقيق.

ملعقتان كبيرتان من السميد الناعم.

كوبان من السمن.

فانيليا.

طريقة التحضير:

أولاً نذيب السكر والسمنة مع بعضهما على نار منخفضة.

ثم نخلط الدقيق والسميد ونضيف لهم خليط السمنة والفانيليا السابق، ونعجن كل المكونات معاً لتتكون عجينة متماسكة.

بعد ذلك نضع العجينة لمدة ساعة كاملة في الثلاجة

نقوم بتشكيل العجينة لدوائر ونضعها بجانب بعضها في صينية الفرن.

بعد ذلك نضع الصينية في الفرن غبي درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة.

ثم نخرجها ونزينها بالمكسرات ونتركها لتبرد.

طريقة عمل الغريبة بالزبدة

المكونات:

كوبان من الدقيق.

كوب كبير سكر ناعم.

كوب زبدة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

فستق حلبي مجروش.

طريقة التحضير: