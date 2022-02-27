بكوب من اللبن اعملي الجبنة الشيدر في البيت بطعم رائع لكي ولأولادك

تعد الجبنة الشيدر من المقبلات الشهية التي يعشقها وبقبل عليها الكثيرين، وهنا سوف نقدمها في البيت بطعم رائع ومميز أحلى من الجاهز، كما انها تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الجبن المثلثات واللبن والنشا ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، كما أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم وهي مفيدة لصحة الأطفال، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الجبنة الشيدر الشهية في البيت.

مقادير عمل الجبنة الشيدر

تحتوي الجبنة الشيدر على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٤ قطع من الجبنة المثلثات.

كوب إلا ربع من الزيت.

٤ ملاعق كبيرة من النشا.

كوب من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كوب إلا ربع من الماء.

٤ حبات من صفار البيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

ماء مغلي.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الجبنة الشيدر الشهية في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-