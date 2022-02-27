أجمل تكثيف الحواجب والرموش لأجمل إطلالة لك بطريقة سهلة وصحية وافضل من مراكز التجميل

الرموش والحواجب الكثيفة من أهم ما تحلم به كل فتاة أو أمرأة وتحب أن تصل إليه، وهو أيضا سر جمال الوجه وأفضل إطلاله لكي سيدتي، كما يعطي كل فتاة الثقة في نفسها وهناك الكثير من السيدات والفتيات التي يعانين من تساقط الشعر في تلك المناطق، مما يجعلها تظهر بمظهر غير لائق وجذاب حيث أن تساقط الشعر مشكلة كبرى لديهم وتجعلهم يلجأن مراكز التجميل والعناية بالشعر، وهناك من يلجأن إلي إستخدام وصفات تعمل على تطويل وتكثيف شعر الرموش والحواجب، والآن سيدتي تمتعي برموش وحواجب كثيفة وطويلة ومن الممكن أن تحصلي عليها في مدة قليلة وبدون أي تكلفة باستخدام خلطة الفازلين مع زيت جوز الهند، وتعتبر هذه الخلطة الأكثر فعالية في الحصول على ما تحلمين به وفي أقل وقت ممكن، وكما يوجد أيضا بجانب هذه الخلطة خلطات أخري تساعد علي تطويل وتكثيف الرموش، وذلك مثل خلطة جل الصبار مع زيت اللوز.

طريقة خلطة الفازلين وزيت جوز الهند ومكوناتها

المكونات

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقه التحضير

نأتي أولا بإناء ونضع فيه ملعقه صغيره من الفازلين ثم نضيف إليه ملعقه كبيره من زيت جوز الهند ونقوم بدمج المكونين مع بعضهم حتى يصبح مخلوط متجانس.

عليكي بإحضار قطعه من القطن النظيف وقومي بوضع قطعه القطن في هذا المخلوط الناعم المتجانس وضعيه على رموشك وحاجبك بالكامل مع التدليك.

يراعى الحرص جيدا عند استخدام هذا المخلوط في منطقه الرموش عدم ملامسه العينين.

عليكي بتكرار هذه الوصفة يوميا قبل النوم وفي خلال أسبوعين فقط سوف تحصلين على رموش وحواجب كثيفة وطويلة التي تريدين أن تحصلين عليها.

طريقة خلطة جيل الصبار مع زيت اللوز ومكوناتها