طريقة تحضير شوربة السي فود في البيت بخطوات بسيطة وسهلة وتتميز شوربة السي فود بالكثير والعديد من المميزات، وهي عبارة عن نوع من انواع الاكلات المشهورة والتي يفضلها العديد من الأشخاص لأنها تحتوي على مذاق رائع ولذيذ وعدد كبير من الأشخاص يقوموا بطلب شوربة السي فود لتناولها في المطاعم.

تقوم المطاعم بتقديم شوربة السي فود بشكل رائع يجذب الشخص الذي طلبها ويقوموا أيضا بطرق متنوعة وجميلة لتقديمها، ولهذا السبب سوف تجد الكثير من النساء يبحث عن الطريقة الصحيحة لعمل شوربة السي فود مثل المطاعم وسوف نقوم بتقديم طريق بسيطة ولذيذة لعملها وكل مكوناتها وطريقة تحضيرها سهلة ولن تأخذ منك الكثير من الوقت.

أهم المكونات لتحضير شوربة السي فود

مقدار مناسب من الجمبري ويجب أن يكون مقشر.

مقدار من الكابوريا.

البسيط سنحتاج منه كمية مناسبة ويجب أن يكون مقطع شرائح.

مقدار مناسب من الجندوفلي.

سمك فيليه.

فلفل حار سنحتاج منه ثمرة واحدة فقط.

٢ عود كرفس.

٢ ثمرة ليمون.

٢ كوب من الحليب ويكون حجم الكوب كبير.

ملعقة من الدقيق.

٢ ملعقة من الزبدة حجم كبير.

ملعقة من الثوم ويجب أن يكون الثوم مفروم.

ملعقة من الملح وملعقة من الكمون.

ملعقة كبيرة بهارات سمك.

كزبرة جافة.

خل ابيض.

مقدار مناسب من المياه المغلية.

خطوات تحضير شوربة السي فود