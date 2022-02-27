نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير شوربة السي فود في البيت بخطوات بسيطة وسهلة في المقال التالي
طريقة تحضير شوربة السي فود في البيت بخطوات بسيطة وسهلة وتتميز شوربة السي فود بالكثير والعديد من المميزات، وهي عبارة عن نوع من انواع الاكلات المشهورة والتي يفضلها العديد من الأشخاص لأنها تحتوي على مذاق رائع ولذيذ وعدد كبير من الأشخاص يقوموا بطلب شوربة السي فود لتناولها في المطاعم.
تقوم المطاعم بتقديم شوربة السي فود بشكل رائع يجذب الشخص الذي طلبها ويقوموا أيضا بطرق متنوعة وجميلة لتقديمها، ولهذا السبب سوف تجد الكثير من النساء يبحث عن الطريقة الصحيحة لعمل شوربة السي فود مثل المطاعم وسوف نقوم بتقديم طريق بسيطة ولذيذة لعملها وكل مكوناتها وطريقة تحضيرها سهلة ولن تأخذ منك الكثير من الوقت.
أهم المكونات لتحضير شوربة السي فود
- مقدار مناسب من الجمبري ويجب أن يكون مقشر.
- مقدار من الكابوريا.
- البسيط سنحتاج منه كمية مناسبة ويجب أن يكون مقطع شرائح.
- مقدار مناسب من الجندوفلي.
- سمك فيليه.
- فلفل حار سنحتاج منه ثمرة واحدة فقط.
- ٢ عود كرفس.
- ٢ ثمرة ليمون.
- ٢ كوب من الحليب ويكون حجم الكوب كبير.
- ملعقة من الدقيق.
- ٢ ملعقة من الزبدة حجم كبير.
- ملعقة من الثوم ويجب أن يكون الثوم مفروم.
- ملعقة من الملح وملعقة من الكمون.
- ملعقة كبيرة بهارات سمك.
- كزبرة جافة.
- خل ابيض.
- مقدار مناسب من المياه المغلية.
خطوات تحضير شوربة السي فود
- تبدأ اول شئ في تجهيز الجمبري وذلك عن طريق غسله بشكل جيد، ثم تقوم بتقشيره وتضعه في طبق ويكون حجمه مبير، ثم تقوم بإضافة السمك الليليه المقطع على شكل شرائح.
- بعد ذلك تقوم بإضافة الشريط المقطع شرائح وتضع معه المقدار المناسب من الجندوفلي ثم بعد ذلك تضيف لهم الكابوريا.
- تقوم بخلط كل المكونات السابق ذكرها مع بعضهم .
- نبدا في تحضير التتبيلة الخاصة بسورية السي فود من خلال إحضار طبق يكون مناسب وتقوم بوضع الفل الحار بعد أن تقطعه مكعبات وتكون صغيرة.
- إضافة الثوم المفروم إلى الفلفل الحار ومعهما الملح والكمون وملعقة بهارات السمك.
- ثم تضيف الكزبرة الجافة إليهن ومعها عصير الليمون.
- ثم تقوم بإضافة الخل وتبدأ في التقليب جيدا.
- بعد أن قمت بتحضير التتبيلة تقوم بإضافتها للسي فود وتتركه لبعض الساعات.
- تقوم بإحضار وعاء وتضعه على النار بعد وضع الزبدة به وبعد ذلك تضيف السي فود ومعه التتبيلة وتقبلهم جيدا إلى أن يتغير اللون.
- تضيف الكرفس إلى الخليط السابق ومعه بعض شرائح الليمون.
- الاستمرار في تقليبهم وبعد ذلك تضع كمية مناسبة من المياه المعلبة.
- ثم تقوم بإضافة الخير ومعه ملعقة الدقيق الابيض وتقبلهم جيدا حتى تحصل على قوام كثيف ، ثم ترفعها عن النار.
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ