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عمر شويل - جدة طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة الموتزاريلا في المنزل بطعم خرافي - ثقفني
تعتبر الكنافة من أفضل الحلويات الشرقية في الوطن العربي ويحبها الكبار والصغار ويفضل الكثير من الناس تناوله في شهر رمضان وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ وتعد مصدر كبير للطاقة وتساعد على تجنب الإرهاق والإجهاد وتحتوي على قيم غذائية عالية مفيدة للجسم والصحة ومكوناتها سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة مختلفة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير الكنافة بالجبنة الموتزاريلا لأفراد الأسرة، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها.
مكونات عمل الكنافة بالجبنة الموتزاريلا
- نصف كيلو جرام من الكنافة
- نصف كوب من الزيت
- كوب واحد من الزبدة
- ربع كوب من السكر البودر
- ملعقتان من الزبدة أو القشطة لدهان الوجه
- ربع كيلو من الجبنة الموتزاريلا المبشورة
- قليل من المكسرات التي تفضلوها حسب رغبتكم
- كمية من الشربات
مكونات عمل الشربات
- كوبين من السكر
- كوب من الماء
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون
طريقة عمل الشربات
- نحضر وعاء ونضع به السكر والماء على نار متوسطة مع التقليب حتى يذوب السكر تماما.
- ثم نتركه حتى يغلي ونضيف ملعقة عصير الليمون ونقلبه مرة واحدة ونتركه حتى يصبح الخليط ثقيل.
- نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد لحين الاستخدام.
طريقة تحضير الكنافة بالجبنة الموتزاريلا في المنزل
- نحضر صينية ونضع بها الكنافة ونقوم بتقطيعها أو نفرمها بالكبة ثم نضيف إليها السكر البودر ونقلبهم مع بعضهم.
- ثم نذوب الزبدة على النار ونخلط معها الزيت ونضيفهم إلى الكنافة مع التقليب.
- بعد ذلك نضيف نقطتين من لون الطعام الصحي لتوحيد لون الكنافة.
- ثم نقوم ببشر الجبنة الموتزاريلا ونحضر صينية ونقوم بدهنها بالزبدة ونضع نصف كمية الكنافة بها ثم نضيف الجبنة الموتزاريلا مع إضافة قليل من المكسرات ورشة من السكر على الجبنة الموتزاريلا.
- بعد ذلك نضيف الكمية المتبقية من الكنافة ونوزعها على باقي الصينية ونساويها ونضغط عليها برفق حتى تتماسك.
- ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وندهن وجه الكنافة بالقشطة ثم نضعها على الرف الأوسط لمدة نصف ساعة ثم نشغل الشواية لأقل درجة حتى تأخذ الكنافة لون.
- بعد ذلك نخرجها من الفرن ونسقيها بالشربات وهي ساخنة ثم نقدمها ساخنة وبالهنا والشفا.
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