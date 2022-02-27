بخليط من دقيق السميد والدقيق العادى اعملى أصابع زينب السورية بتكات الحلواني

تعد أصابع زينب السورية من الحلويات المشهورة، والتى اشتهرت عملها فى بلاد الشام وخاصةً فى سوريا وتعتبر من الحلوى المحببة فى جميع المنازل، وهى عبارة عن عجينة من دقيق السميد والدقيق العادى المضاف عليها اللبن والماء، وتكمن تسميتها فى طريقة تشكيلها حيث انها تشكل على هيئة صوابع بشكل معين كما سوف نتعرف عليها، وتسقي بالقطر الذى يعطيها الطعم المسكر الجميل ويقبل على أكلها الصغار والكبار، فهيا بنا متابعينا الاعزاء لنتعرف سوياً من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير أصابع زينب السورية بالتفصيل.

مكونات أصابع زينب السورية

تتكون أصابع زينب السورية من مكونات بسيطة واقتصادية جداً وغير مكلفة بالنسبة لشرائها من الخارج وهى كالتالي:

٢١/٢ كوب من الدقيق العادى.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢ كوب من دقيق السميد.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء الدافئ.

٢ ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

كوب من اللبن السائل.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

١/٢ كوب من الزيت النباتي.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل أصابع زينب السورية سهلة جداً ويمكنك عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي: