أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة في المنزل مثل أشهر محلات الحلويات

تعد البسبوسة بالقشطة واحدة من ألذ وأحلى الحلويات الشرقية التي يفضل تناولها الجميع من الصغار والكبار على حد السواء، وفي الغالب تنتشر البسبوسة بالقشطة تحضيرها خلال شهر رمضان الكريم، حيث لا تخلو مائدة رمضانية من البسبوسة بالقشطة التحلية بها بعد تناول وجبة الإفطار في الشهر الكريم، وها ما يجعل الكثيرات من السماء إلى تعلم طريقة اعداد وتحضير البسبوسة بالقشطة، وهي ما سوف نعرفها لكن تفصيلاً في السطور الآتية.

أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالقشطة

كوبان ذات حجم كبير من الدقيق المخصص لعمل البسبوسة وهو دقيق السميد.

مقدار نصف كوب من السمن.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكينج بودر.

مقدار نصف كوب من السكر الأبيض.

سوف نحتاج إلى ربع كوب من الشربات ذات القوام المتماسك الثقيل.

كوب واحد من الزبادي.

كوب من القشطة التي سوف نعرض طريقة إعدادها فيما بعد لحشو البسبوسة.

مكونات شربات البسبوسة

سوف نحتاج إلى اثنين كوب من الماء.

كما سوف نحتاج إلى اتنين كوب أيضًا من السكر الأبيض.

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

ملعقة من الفانيليا.

مكونات تحضير القشطة

واحد كوب من اللبن بحجم 250 جرام.

2 ملعقة من النشا.

سوف نحتاج إلى علبة صغيرة من القشطة أو وش اللبن.

واحدة كيس من الفانيليا.

طريقة تحضير القشطة

بداخل وعاء علي النار، نقوم بوضع اللبن على النار حتى يسخن.

بعد ذلك نقوم بإذابة النشا داخل مقدار ربع كوب من الماء البارد بشكل جيد.

ثم وضعهما على اللبن مع ضرورة التقليب جيداً، وذلك حتى يصبح الخليط أثقل.

ثم يتم وضع القشطة وكذلك الفانيليا مع التقلب مع تركها حتى تبرد.

طريقة عمل الشربات

يتم تحضير اناء على النار ثم نضع بداخله الماء والسكر مع التقليب المستمر والجيد.

نقوم بإضافة عصير الليمون إليهم.

يستمر فوق النار حتى يغلي ويصبح القوام أثقل لحوالي ربع ساعة.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة