جديد طريقة تحويل المعكرونة الي بطاطس شيبس وبدون تعب

يعتبر الشيبس من المقرمشات التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث يتسم بالمذاق الشهي وسهولة التحضير فترغب الكثير من الأمهات أن تحضر المأكولات التي يفضلها أطفالها في المنزل بدلًا من الشراء من الخارج للتأكد من سلامة المقادير ومن خلال المقال التالي سيتم التعرف على الخطوات المتبعة في تحضير الشيبس من المكرونة.

خطوات تحضير المكرونة إلى شيبس

يعتبر تحويل المكرونة إلى شيبس من الطرق التي يبحث عنها الكثيرين نظرًا لأنها من أفضل المقبلات التي يقبل على تناولها الكثيرين خصوصًا الأطفال كما أن المقادير متواجدة في المنزل بشكل دائم وفيما يلي المقادير المستخدمة في تحويل المكرونة إلى شيبس:

المكونات:

نصف كيلو من المكرونة. لتر من المياه. زيت. ملعقة من الكركم. فلفل أسود. دقيق. نشا أبيض. كاري. توابل الدجاج.

طريقة تحويل المكرونة إلى شيبس:

يتم تحويل المكرونة إلى شيبس بخطوات بسيطة للغاية ولا تستغرق وقت على الإطلاق وفيما يلي تلك الخطوات: