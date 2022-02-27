نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرارطريقة عمل الكفتة أحسن من أغلى و أشهر حاتى بألذ طعم وأشهى رائحة وأجمل لون وبقوام متماسك لشكل جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكفتة مثل المحلات والمطاعم، نقدم إليك اليوم عزيزي القارئ وعزيزتى القارئة طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكفتة مثل المحلات تماماً، فهي تكون واحدة من أشهى وألذ الأكلات التي يتم شرائها من المحلات والتي ترغب الأمهات بتحضيرها في المنزل بدلاً من التكاليف التي يتم دفعها في شراء هذه النوع من الأكلات الشهية.

طريقة عمل الكفتة مثل المحلات

هذه الطريقة من أسهل الطرق الكثيرة و المتعدده التي تستطيعين عملها في المنزل باستخدام قليل من المقادير والمكونات والتي كما يلي:

مقادير عمل الكفتة:

• 2/1 كيلو لحم ضأن مفروم.

• 1 بصلة مبشورة متوسطة الحجم.

• 1 ملعقة صغيرة دهن.

• 1 ثمرة طماطم مفرومة.

• 2 ملعقة خل أبيض.

• 3 ملاعق بقسماط ناعم.

• 1 ملعقة صغيرة زعتر.

• 1 قطعة فحم.

• 1 ملعقة بهارات.

طريقة تحضير كفتة مثل المحلات

• احضري حلة عميقة و قومى بوضع الخل واللحم المفروم والبقسماط داخلها، ثم إبدأى بتتبيل اللحم بالملح والبهارات والزعتر ثم إخلطى المكونات مع بعضها البعض بطريقة العجن.

• إمنحى الخليط ربع ساعة داخل المبرد المنزلى وهو الثلاجة، إبدأى بغمز يدك داخل خليط الطماطم مع عصارة البصل التى تخرج بعد بشر البصل و بهذه الكفوف المبلولة إبدأى فى صنع أشكال اﻷصابع.

• قومي بملىء أسياخ الشواء بأصابع الكفتة التى تم تشكيلها من قبل ثم قومي بتركيب أسياخ الشواء فى مكانها داخل الشواية أو يمكنك ترتيب أصابع الكفتة يشكل جمالى في صينية مستديرة أو مستطيلة حسب الرغبة داخل الفرن ثم قومي بتحمير أصابع الكفتة جيداً وغلفيها بشرائح من ورق اﻷلومونيوم المخصص للطهى مع إضافة مكعب من الفحم.

• ضعى أصابع الكفتة بعد نضجها فى أطباق التقديم وإنثرى القليل من أوراق البقدونس بدون عيدانها عليها وقدمى معها أطابق جانبية من سلطة باباغنوج والسلطة الطحينة والعيش البلدى أو اﻷفرنجى حسب الرغبة.

كما من الممكن أن يتم تحضير بطريقة أخرة وهي:

مقادير عمل الكفتة مثل المحلات

• 1 كيلو لحم مفروم.

• 2/1 كيلو بصل مفروم.

• 1 كب بقدونس مفروم.

• 1 ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل الكفتة مثل المحلات:

• أشعلى النارثم ضعى عليها الصحن المخصص للقلى وضعي داخل الصحن المخصص للقلى زيت ويفضل أن يكون فاخرأو يمكن إستبداله بسمن بلدى لمذاق أغنى مع البصل وقلبيه جيداً، ثم قومى التتبيل بالفلفل والملح وقلبي الخليط ليصبح ذهبى اللون.

• ضيفى اللحم داخل الصحن وأحسنى خلطها مع البصل ثم ضيفى أوراق البقدونس المفرومة.

• إمزجى مكونات الخليط جيدآ وعند إكتمال إمتزاجها أطفىء النار وإنتظرى حتى تهدأ درجة حرارتها بحيث تستطيعين أن تمسكيها بيدك ثم إبدأى فى صنع أشكال الأصابع منها ثم رصيها داخل صينية وأشعلى نار الفرن و أدخلى الصينية داخله وانتظرى حتى تطيب ثم أخرجيها للأكل بصحة وسعادة.