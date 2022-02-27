أفضل طريقة لعمل كيكة البيض الهشه حضريها بمكونات بسيطة

طريقة عمل كيكة البيض، هناك العديد من الطرق المختلفة التي يحضر بها الكيك والذي يكون مكونها الرئيسي هو البيض، وذلك لكي تستخدم في إعداد التورتات وكعك المناسبات الشهية، حيث تتميز كعكة البيض بقوامها الهش الإسفنجي والخفيف على المعدة ومذاقها اللذيذ، ويمكن حشو كعكة البيض بالكريم شانتيه أو شوكولاته النوتيلا وتزيينها بالمكسرات والفواكه، وفيما يلي أسهل طريقة عمل كعكة البيض بمكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، تابعونا للتعرف على المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل كيكة البيض

تعد كعكة البيض من أكثر أنواع الكيك الخفيفة والشهية جداً والصحية في نفس الوقت وذلك لأنها خالية من أي مادة دهنية، حيث لا يضاف إليها الزيت أو السمنة أو الزبدة مما يجعلها هشه وطرية وخفيفة وليست دسمة، فالكيك عامة من أفضل الحلويات والأطعمة الشهية الخفيفة على المعدة، والتي تقدم على وجبة الإفطار أو العشاء، مكوناتها سهلة وبسيطة ولا تحتاج تكاليف عالية بل مكوناتها موجودة في كل منزل وفي متناول الكل، وهذه أهم خطوات تحضير كعكة بياض البيض الهشة.

المكونات

بياض ست حبات من البيض.

كوب إلا ربع من السكر الناعم البودرة.

مقدار كوب إلا ربع من دقيق اسبونج الخاص بالكيك.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

خطوات التحضير