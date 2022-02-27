لبشرة كالبدر.. ماسك النشا والقهوه التركيه بكل أسراره لن تستغني عنه بعد اليوم أبداً

إن ماسك النشا والقهوه التركيه يعتبر واحد من الوصفات الطبيعية المفيدة للوجه والبشرة ويجب استخدامه كروتين أسبوعي من أجل بشرة أفضل وأكثر نعومة ونضارة، والفوائد العامة التي يقدمها كلاً من النشا والقهوة هي التفتيح، فهما لهما فعالية كبيرة في تفتيح البشرة درجة أو درجتين على الأقل، وذلك بالإضافة إلى النعومة والترطيب.

ماسك النشا والقهوه التركيه

إن التعرض لبعض المشاكل في البشرة قد يكون أمر طبيعي للغاية، ولكن من المهم حل هذه المشكلات بقدر المستطاع، والحل اليوم يكون مع ماسك النشا والقهوة الفعال في التفتيح والتنعيم وترطيب البشرة كما ان للقهوة قدرة على تنقية البشرة و التخلص من البثور والحبوب المزعجة.

خلطة ماسك النشا والقهوة

المكونات:

عدد 1 ملعقة صغيرة من النشا.

وعدد 2 ملعقة صغيرة من القهوة التركية أو العادية حسب المتاح.

كمية مناسبة من ماء الورد.

وكمية مناسبة من الماء الدافئ.

وعاء صغير.

طريقة التحضير:

أولا يتم إحضار الوعاء الصغير ثم نضع به كميات الماء الدافئ وماء الورد التي قمنا بتحضيرها.

بعد ذلك وضع ملعقتين القهوة على الخليط في الوعاء.

ثم يتم تقليب الخليط جيداً حتى يمتزج مع بعضه.

بعد ذلك إضافة ملعقة النشا على هذا الخليط والتقليب جيداً حتى يصبح القوام متماسك.

ثم يتم ضع الماسك على البشرة من 15 إلى 20 دقيقة.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الفاتر.

ماسك القهوة والنشا مع الشوفان

المكونات:

عدد 1 ملعقة من القهوة.

وعدد 2 ملعقة من النشا.

1 ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون.

عدد 2 ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

أولا يتم إضافة كلا من القهوة والنشا والشوفان وزيت جوز الهند بالمقادير المطلوبة مع بعضهم.

بعد ذلك يتم تقليب هذا الخليط جيداً مع بعضه حتى يصبح قوامه مناسب للوجه.

ثم يتم وضع الماسك على الوجه وتوزيعه من خلال حركات دائرية خفيفة، ويجب التأكد من وضعه على كل جوانب الوجه.

يجب تجنب منطقة فوق وأسفل العينين.

بعد ذلك بربع ساعة يتم غسل الماسك جيداً بالماء الفاتر.

ثم وضع كريم مرطب مناسب مع بشرتك سواء دهنية أو جافة أو مختلطة.

الآن أنت تعرفت على أهم فوائد ماسك النشا والقهوه التركيه بالإضافة إلى طريقة تحضيره من أجل حل مشاكل البشرة وإعادة نضارتها وتفتيحها عن لونها الطبيعي، وهذا الماسك لا يسبب أي أضرار على البشرة لأنه من مكونات طبيعية آمنة بدون مواد كيميائية.