نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز رباني.. طرق التخلص من الشيب طبيعياً وقل وداعاً للشعر الأبيض بهذا العشب المعجرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير مما يعانون من ظهور الشعر الأبيض يبحثون عن طرق التخلص من الشيب وتكون نتيجتها مضمونة وفعالة، لذلك تم توفيرها اليوم حيث يتم عملها داخل المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى صالونات التجميل والشعور بالإحراج ودفع مبالغ باهظة، حيث أن الطرق المقدمة اليوم مكوناتها طبيعية للحفاظ على الشعر من التلف عكس الصالونات التي تستخدم الصبغات الكيميائية لتغطية الشعر الأبيض، ولكنها تعرضه على المدى البعيد للتلف والتقصف.

طرق التخلص من الشيب

يعتبر الشيب الخاص بالشعر أحد مظاهر الشيخوخة الطبيعية وفي بعض الأحيان شيخوخة مبكرة عند البعض، حيث يتكون الشعر من صبغة معروفة باسم الميلانين ومع مرور الوقت والتقدم في عمر الشخص تفقد هذه الصبغة، مما يؤدي إلى تحول لون الشعر إلى اللون الأبيض الغير مستحب لدى الكثير من الأشخاص، حيث تتعدد الوصفات الطبيعية التي تؤدي الهدف المطلوب وهو التخلص من الشعر الأبيض ولكن نستعرض بعضا منها والذي أثبت فاعليته مع التجارب السابقة له.

وصفة الميرمية والحناء

تعد عشبة الميرمية من أكثر العناصر المضمونة في التخلص بشكل كبير من شيب الشعر، وذلك من خلال خلطها مع الحناء والقرنفل وقليل من الشاي. حيث يتم وضع كميات متساوية منهم في إناء مع خلطهم جيدا. وفي إناء آخر على النار نضع أربع ملاعق من المرمرية المطحونة ووضع الماء عليها، ثم يتم تركه حتى الغليان، ويترك الخليط جانبا حتى يبرد تماما، ثم يتم أخذ ملعقة من سائل المرمرية ونضعه على الخليط السابق مع التقليب ويتم وضعه على كامل الشعر بحيث يصل إلى كامل خصلات الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

الصبار للقضاء على شيب الشعر

يعتبر الصبار من العناصر الطبيعية المفيدة للبشرة والشعر وشاع استخدامها مؤخر، بعد التعرف على فوائدها العديدة. ويعمل على التخلص من الشيب ولكن مع المداومة على استعماله. حيث يتم وضع مستخلص الصبار على فروة الرأس حتى أطراف الشعر. حيث يعمل على تطهير فروة الرأس من الجراثيم والبكتريا. ويعمل على مد بصيلات الشعر بالغذاء المطلوب لتجديد إنتاج الصبغة مرة أخرى. ولكن عليكي الاستمرار في تلك العملية على الأقل مرة واحدة بالأسبوع.

وللتقليل من شيب الشعر احرصي على تناول الفيتامينات المتنوعة لتغذية الشعر داخليا. لأن الاهتمام من الداخل له مفعول واضح في الحصول على نتائج سريعا. بجانب الوصفات الطبيعية التي تعرفنا عليها اليوم.