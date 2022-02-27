أسهل وأسرع طريقة لعمل عجينة البيتزا السريعة في المنزل بأقل تكلفة

طريقة عمل البيتزا الإيطالية السريعة في المنزل بكل سهولة هي أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الأمهات وربات البيوت، وذلك سعياً منها لإسعاد أسرتها وأطفالها بإعداد البيتزا السريعة السريعة لهم، فهي الأكلة التي يعشقونها ويرغبون دوماً في تناولها، لذلك فنحن سوف نقوم بمساعدة كل أم بعرض مكونات طريقة عمل البيتزا السريعة بكل سهولة في المنزل لتكون مثل طريقة أشهر المطاعم وبالتأكيد سوف تنال إعجاب الكثيرين.

أسهل وأسرع طريقة لعمل عجينة البيتزا السريعة

تتكون البيتزا السريعة من مكونات متوفرة في كل مطبخ، وتلك المكونات كما يلي:

سوف نحتاج إلى نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من الملح.

عدد ثلاث ملاعق ذات حجم كبير من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

مقدار ربع لتر من الماء الدافئ.

مكونات وطريقة تحضير صوص البيتزا

مقدار 4 ملاعق من الزيت يفضل أن يكون زيت الزيتون.

عدد 2 بصلة مفرومة ناعماً.

عدد 4 فصوص من الثوم المفروم.

ثلاث أكواب عصير الطماطم.

مقدار ملعقة ونصف الملعقة من أوريجانو المجفف.

ملعقتان كبيرة من الريحان المجفف.

نصف ملعقة من السكر.

يتم إضافة كل من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

وطريقة التحضير تتمثل في القيام في وضع حلة على النار، ثم نضع بداخلها الزيت، وعندما يصبح دافئ، نقوم بإضافة البصل حتى تتشوح ثم يتم إضافة إلى م وبعدها نضع عصير الطماطم.

نقوم بوضع الأوريجانو وكذلك السكر والريحان.

نقوم م أيضًا بوضع السكر والملح والفلفل الأسود، ثم تترك على النار لحوالي نصف ساعة.

بعد أن تبرد يتم وضع الخليط بداخل الخلاط، ثم تترك جانباً حتى يتم تجهيز العجينة لتفرد فوقها.

طريقة تحضير البيتزا السريعة