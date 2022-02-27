تعرف على الخطوات الصحيحة لعمل “مخلل الخيار المقرمش” في المنزل مثل الجاهز

يعد الخيار واحد من الخضروات التي يتم استخدامها في عمل المخللات، فهناك العديد من الخضروات مثل الجزر و اللفت و الليمون والكرنب والقرنبيط، يتم عملها مخلل، المصريين من عشاق تناول المخلل مع الأكلات كما يتم تقديم مع الأكلات ذات الطابع الشرقي، فهناك العديد من الخضروات لها مواسم في التخليل، كما كان قديما يقوم المصريين القدماء في حفظ الخضروات لفترات طويلة عن طريق وضعها في محلول ملحي ليتم الحفاظ عليها من التلف والتعفن، مما جعل الناس تحب أكل المخللات ويستخدم كفاتح للشهية، ومخلل الخيار يتميز بالطعم المختلف وله نوع خاص من الأكيلة، يتساءل الكثير عن سر قرمشة الخيار المخلل.

مكونات مخلل الخيار

كيلو ونصف من الخيار صغير الحجم.

كوب من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من الخل.

عود كرفس.

أربع فصوص من الثوم.

ثلاث فصوص من الحبهان.

ربع كيلو من الفلفل الأحمر.

طريقة تخليل الخيار في المنزل