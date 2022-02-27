نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الخطوات الصحيحة لعمل “مخلل الخيار المقرمش” في المنزل مثل الجاهز في المقال التالي
يعد الخيار واحد من الخضروات التي يتم استخدامها في عمل المخللات، فهناك العديد من الخضروات مثل الجزر و اللفت و الليمون والكرنب والقرنبيط، يتم عملها مخلل، المصريين من عشاق تناول المخلل مع الأكلات كما يتم تقديم مع الأكلات ذات الطابع الشرقي، فهناك العديد من الخضروات لها مواسم في التخليل، كما كان قديما يقوم المصريين القدماء في حفظ الخضروات لفترات طويلة عن طريق وضعها في محلول ملحي ليتم الحفاظ عليها من التلف والتعفن، مما جعل الناس تحب أكل المخللات ويستخدم كفاتح للشهية، ومخلل الخيار يتميز بالطعم المختلف وله نوع خاص من الأكيلة، يتساءل الكثير عن سر قرمشة الخيار المخلل.
مكونات مخلل الخيار
- كيلو ونصف من الخيار صغير الحجم.
- كوب من الملح.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ربع كوب من الخل.
- عود كرفس.
- أربع فصوص من الثوم.
- ثلاث فصوص من الحبهان.
- ربع كيلو من الفلفل الأحمر.
طريقة تخليل الخيار في المنزل
- من اهم الخطوات لنجاح مخلل الخيار هي على الماء وتركه ليبرد.
- بعدها نقوم بنقع الخيار لمدة ساعة في ماء حتى نتخلص من أي شيء عالق عليه
- نقوم بغسلة جيدا تحت ماء جاري ونتركه على جنب حتى نجهز باقي المكونات.
- نقوم بغسل الفلفل الأحمر بنفس طريقة غسل الخيار.
- نقطع الجزء العلوي من الفلفل وتتخلص من البذور.
- نضع الفلفل مع ملعقة من الملح في كبة الطعام و نفرم الفلفل.
- نقوم بتعقيم البرطمانات عن طريق وضع في ماء علي النار ليغلي ثم نجفف البرطمان.
- نحضر الخيار ونقوم برصه في البرطمان حتى يمتلئ البرطمان.
- نقوم بإحضار لتر ونصف من الماء التي تم تبريده ونضع ملعقة السكر وهي سر القرمشة.
- نضع الملح و تذوب في الماء مع السكر.
- نضع الفلفل الأحمر المفروم مع الخيار ثم نضع عود من الكرفس والحبهان والثوم.
- نضيف الماء الى اخر البرطمان ونقوم بتغطية البرطمان جيدا.
- يترك لمدة أسبوع أو ثمان أيام ثم نقوم بفتح المخلل.
- يحفظ مخلل الخيار في درجة حرارة المكان ويجب تغطية البرطمان جيدا حتى يحافظ بالطعم المقرمش إلى آخره.
- يتم تقديم مخلل الخيار المقرمش مع الطعمية والفول الباذنجان المخلل.
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