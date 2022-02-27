وجبة سريعة وخفيفة طاجن المكرونة بالدجاج والخضار في المنزل

من الوصفات التي تقدم في محلات الكشري، حيث يتم استخدام الطواجن في طهي الطعام، مما يجعل طعم الأكل مختلف، كما يعد من الوصفات المغذية لاحتوائه على مجموعة متنوعة من المكونات المغذية حيث يحتوي على قطع من الدجاج والمكرونة بالإضافة إلى الخضروات، يشتهر طاجن المكرونة بالفراخ في مصر ويختلف طعمه من محل إلى آخر ولكن إعداده في المنزل له طعم رائع ويتم إعداده بمكونات طازجة، ويعد من أسهل الوصفات حيث لا تحتاج إلى مكونات كثيرة كما يمكننا إضافة الخضروات المفضلة ليكون غني بالفيتامينات التي يحتاجها الأطفال لبناء أجسامهم.

مكونات طاجن المكرونة بالدجاج والخضار

كيلو من المكرونة الأقلام.

نصف كيلو بانيه.

بصلة كبيرة.

فص ثوم.

جزرة.

نصف ثمرة من كلا من (فلفل أحمر، فلفل أخضر، فلفل أصفر).

ملعقة من السمنة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ثلاث ملاعق من الصلصة.

كوب من عصير الطماطم.

طريقة عمل طاجن المكرونة بالدجاج والخضار