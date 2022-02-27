محشي الكرنب الملفوف السريع بالخلطة السرية لأشهر المطاعم بتكاليف بسيطة

نصف عتبر محشي الكرنب من المأكولات الشعبية المصرية ذات الطابع الأصيل المعروفة منذ القدم والتي يكثر تناولها في فصل الشتاء ولكن ليس فقط في فصل الشتاء بل وطول العام وخاصة في العزومات والمطاعم، ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص ومن خلال مقالنا التالي طريقة تحضير محشي الكرنب.

تحضير محشي الكرنب الملفوف

يتم تحضير محشي الكرنب بخطوات بسيطة ومقادير غير مكلفة وتتبعوا معنا في المقال التالي مقادير تحضير محشي الكرنب.

مكونات محشي الكرنب الملفوف

رأس من الكرنب. كأسان من الأرز. ثمرتان من البصل المفروم. حزمة من الكزبرة مفرومة. حزمة من البقدونس المفرومة. حزمة من الشبت المفروم. ثلاثة ثمرات من الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة. ثلاثة ملاعق كبير من صلصة الطماطم. فصان من الثوم المفروم. مكعبان من مرق الدجاج. ملعقة صغيرة من الملح. فلفل أسود. ملعقة كبيرة من الكمون المطحون. خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

خطوات تحضير محشي الكرنب الملفوف

يتم تحضير محشي الكرنب المحبب للجميع ملك العزومات باتباع الخطوات الآتية.

طريقة تحضير محشي الكرنب الملفوف

يتم نقع الأرز في كمية من المياه ثم يتم تركه لمدة نصف ساعة. يتم الحصول على إناء ثم يتم خلط الأرز المنقوع والبصل والكزبرة والبقدونس والشبت المفرومين. القيام بتقليب المقادير مع بعضها البعض ثم يتم إضافة كلًا من الملح والفلفل الأسود والبهارات ثم التقليب. الحصول على إناء ثم يتم ملئه بالمياه ويترك على النار المتوسطة لحين الغليان ثم يتم إضافة أوراق الكرنب في المياه المغلي وتركه لحين السلق. يتم إخراج الورق ثم يتم فرده وتقطيعه إلى قطع حجمها متساوي. يتم الحصول على حشوة الأرز ويتم وضعها في أوراق الكرنب ثم يتم لفها في شكل أصابع مع غلقها بشكل محكم يتم تكرار العملية لحين الانتهاء من كافة كمية الكرنب. الحصول على إناء كبير ثم يتم ترتيب أصابع المحشي به ويتم تركه جانبًا. بعد ذلك يتم الحصول إلى إناء ويتم رفعه على النار ثم يتم تقليب البصل المفروم والثوم مع الزيت وتركه لحين أن يذبل. يتم إضافة صلصة الطماطم ومكعبات الطماطم والملح والكمون ومرق الدجاج إلى المقادير السابقة ثم يتم إضافة المياه لحين أن يغمر كافة المقادير. يتم وضع الخليط كله على محشي الكرنب ثم رفعه على النار وجعلها منخفضة حتى ينضج على الهادي ليكتسب أفضل طعم والحصول على أفضل النتائج. يتم القيام بإضافة القليل من عصير الليمون ثم يتم ترك المحشي على النار لمدة خمسين دقيقة لحين أن ينضج تماماً. يرفع محشي الملفوف من على النار ويترك حتى يهدأ ويوضع في طبق التقديم مزين بالليمون ويقدم بالهناء عليكم.

مكونات محشي الكرنب الملفوف بالخلطة المسبكة