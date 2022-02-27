بكوب واحد سحري تذوب دهون كرشك تخسيس البطن وإزالة الكرش في 3 أيام حتي لو كبيرة ومدلدلة

كوب قبل النوم للتخلص من دهون الكرش والبطن، البطن من أكثر المناطق التي تتراكم بها الدهون في الجسم، لذلك تعد مشكلة الكرش من المشاكل الشائعة للأشخاص الذين يعانون من مشكلة الوزن الزائد وذلك بسبب اتباع أنظمة غذائية خاطئة مليئة بالمواد الدهنية والنشويات، والتخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة في الكرش يعتمد الجميع انه لابد من القيام باتباع نظام غذائي شاق والقيام بالرياضة لوقت طويل، ولكن يمكن التخلص من الدهون بشكل سهل عن طريق مشروب جبار يمكن تناوله قبل النوم للقضاء على دهون الكرش.

طريقة عمل اقوي مشروب جبار للتخلص من دهون الكرش

مشروب الشمر من افضل المشروبات التي يمكن تناولها للتخلص من الدهون حيث أنه يعمل على اذابة الدهون كما يحفز الجسم لحرق الدهون الزائدة والتخلص منها وذلك دون التسبب في اي آثار جانبية تسبب ضرر للجسم مثل أدوية التخسيس، كما أن مشروب الشمر غني بنسبة عالية من الألياف التي تعمل على شد الشهية وبالتالي تناول كميات اقل من الطعام، ويساعد في تقوية مناعة الجسم ويساعد في التخلص من الالتهابات مثل التهاب المفاصل، ويمكن تحضير المشروب بالخطوات التالية:-

يوضع معلقة من الشمر ومعلقة من خل التفاح ومعلقة من الينسون على كوب ماء.

يرفع الخليط على النار حتى يغلي وبعد ذلك يرفع ويمكن إضافة معلقة من الليمون وتقلب المشروب.

يتم تناول المشروب قبل النوم ويمكن تناوله في الصباح على الريق ومع استخدامه بشكل متكرر سيتم التخلص من المرش نهائي.

طريقة التخلص من الكرش بالليمون

الليمون من المواد التي تحتوي على مجموعة من الأحماض التي تعمل على تخليص الجسم من اي دهون زائد وخاصة دهون البطن ويمكن استخدام الليمون عن طريق عصر نصف ليمونه على كوب ماء ووضع قشور الليمون ايضا في الماء ويترك الخليط لمدة يوم ويمكن تناوله قبل النوم ومع الاستمرار سيلاحظ تغير شكل الجسم حيث يصبح أكثر رشاقة ومجهود بشكل جيد، ويحتوي قشور الليمون على مواد مفيدة لصحة الجسم وتعمل على سد الشهية بشكل فعال وبالتالي خسارة للوزن بشكل مناسب.