حضري الكنافة الشرقية بالقشطة والمكسرات بطريقة سهلة وشهية وصحية من منزلك

الكنافة تعتبر من أكثر الحلويات الشرقية التى حظيت شهرة واسعة فى كثير من أنحاء العالم وتنتشر بشكل كبير فى مصر وبلاد الشام حيث أنهم تفننوا فى صناعتها وابتكروا لها مذاقات مختلفة حيث أنه هناك كنافة بالشوكولاته وهناك كنافة بالقشطة وهناك كنافة بالمنجا وغيرها الكثير من الأطعمة الشهية واللذيذة وتقدم الكنافة بشكل كبير فى رمضان بعد الافطار وبجانبها الشاى العربى المغلى ويكثر البحث من ربات البيوت عن طرق لتحضير الكنافة بالقشطة فى المنزل وتكون مثل المحلات وفى هذا المقال نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة وبسيطة لإعداد الكنافة بالقشطة فى المنزل ومعكم خطوة بخطوة إليكم الطريقة.

طريقة إعداد الكنافة بالقشطة

مكونات الوصفة:

ربع كيلو غرام من عجينة الكنافة.

ملعقتان من الزبدة “ملعقة كبيرة الحجم”.

بع كوب من الزيت النباتى.

كأس كبير من القشطة الطازجة.

كأس كبير الحجم من شراب الكنافة.

طريقة تحضير الوصفة: