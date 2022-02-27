نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري الكنافة الشرقية بالقشطة والمكسرات بطريقة سهلة وشهية وصحية من منزلك في المقال التالي
الكنافة تعتبر من أكثر الحلويات الشرقية التى حظيت شهرة واسعة فى كثير من أنحاء العالم وتنتشر بشكل كبير فى مصر وبلاد الشام حيث أنهم تفننوا فى صناعتها وابتكروا لها مذاقات مختلفة حيث أنه هناك كنافة بالشوكولاته وهناك كنافة بالقشطة وهناك كنافة بالمنجا وغيرها الكثير من الأطعمة الشهية واللذيذة وتقدم الكنافة بشكل كبير فى رمضان بعد الافطار وبجانبها الشاى العربى المغلى ويكثر البحث من ربات البيوت عن طرق لتحضير الكنافة بالقشطة فى المنزل وتكون مثل المحلات وفى هذا المقال نقدم لكم طريقة سهلة وسريعة وبسيطة لإعداد الكنافة بالقشطة فى المنزل ومعكم خطوة بخطوة إليكم الطريقة.
طريقة إعداد الكنافة بالقشطة
مكونات الوصفة:
- ربع كيلو غرام من عجينة الكنافة.
- ملعقتان من الزبدة “ملعقة كبيرة الحجم”.
- بع كوب من الزيت النباتى.
- كأس كبير من القشطة الطازجة.
- كأس كبير الحجم من شراب الكنافة.
طريقة تحضير الوصفة:
- نقوم أولاً بتقطيع الكنافة باستخدام يدينا ولكن نحرص ألا نفتتها ونقوم بخلط ربع كيلو الكنافة مع ربع كوب من الزيت النباتى وثلاث ملاعق من الزبدة المذابة بدرجة حرارة الغرفة.
- نقوم بتسخين الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية .
- نقوم بتقسيم الكنافة إلى نصفين متساويين ونقوم بإحضار صينية عميقة متوسطة الحجم وندهنها بالزبدة ثم نضع فى قاع الصينية نصف كمية عجينة الكنافة ونضغط عليها جيداً حتى لا تتفتت عند التسوية.
- نقوم بإحضار كوب كبير الحجم من القشطة الطازجة ونضعه على طبقة الكنافة ونقوم بفردها جيداً على طبقة الكنافة حتى نحصل على طبقتين.
- نقوم بوضع نصف عجينة الكنافة المتبقية على القشطة ونفردها عليها جيداً بحيث أن يكون لدينا ثلاث طبقات ولا نقوم بالضغط عليها كثيراً.
- نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونترك الكنافة فى الفرن لمدة عشر دقائق أو خمس عشر دقيقة.
- عند ملاحظة أن جوانب الكنافة أصبحت محمرة نقوم بوضع الصينية تحت الشواية حتى يحمر وجه الكنافة.
- بعد أن نتأكد من أنها نضجت جيداً نقوم بإخراجها من الفرن ونقوم بسكب الشربات عليها وهى ساخنة.
- نقوم بتقطيع الكنافة ونقدمها فى اطباق والان أصبحت جاهزة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ