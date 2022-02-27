حضري أحلى وأطعم فراخ مشوية بالدقة تتبيلة بسيطة وسريعة رائحة وطعم لا يقاوم

الفراخ المشوية وصفة من أهم الوصفات التي لا يمكن الاستغناء عن تحضيرها وهذا لأنها من أكثر الوصفات الشهية و اللذيذة جدًا للدجاج ولذلك يعشقها الجميع، الفراخ من الوجبات التي يتم تحضيرها كثيرًا وهناك العديد من الطرق والوصفات لها وكل من هذه الوصفات مذاق وطعم خاص، ولكن الفراخ المشوية تظل من أحب الطرق كما أنها لا تحتاج إلى مجهود كبير في تحضيرها وكل ما يميزها هو التتبيلة التي تضاف عليها تعطيها طعم مميز، ومن هنا حرصنا على تقديم تتبيلة سهلة وبسيطة يمكن للجميع تحضيرها.

مقادير تتبيلة الفراخ المشوية

سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير الفراخ المشوية و مقادير التتبيلة وهي:

فراخ دجاجة كاملة او اوراك او صدور علي حسب الرغبة

3 حبات من الطماطم

بصلة كبيرة مبشورة.

نصف كوب من الماء.

3 معالق كبيرة من الخل.

نصف كوب زيت.

4 معالق من عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة من صلصة طماطم.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

نصف حبة من الفلفل الحار.

حبة من الفلفل الأخضر.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

كزبرة.

بابريكا.

رشة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض أو العسل الأسود أو السكر.

طريقة تحضير الفراخ المشوية