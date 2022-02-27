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عمر شويل - جدة حضري أحلى وأطعم فراخ مشوية بالدقة تتبيلة بسيطة وسريعة رائحة وطعم لا يقاوم - ثقفني
الفراخ المشوية وصفة من أهم الوصفات التي لا يمكن الاستغناء عن تحضيرها وهذا لأنها من أكثر الوصفات الشهية و اللذيذة جدًا للدجاج ولذلك يعشقها الجميع، الفراخ من الوجبات التي يتم تحضيرها كثيرًا وهناك العديد من الطرق والوصفات لها وكل من هذه الوصفات مذاق وطعم خاص، ولكن الفراخ المشوية تظل من أحب الطرق كما أنها لا تحتاج إلى مجهود كبير في تحضيرها وكل ما يميزها هو التتبيلة التي تضاف عليها تعطيها طعم مميز، ومن هنا حرصنا على تقديم تتبيلة سهلة وبسيطة يمكن للجميع تحضيرها.
مقادير تتبيلة الفراخ المشوية
سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير الفراخ المشوية و مقادير التتبيلة وهي:
- فراخ دجاجة كاملة او اوراك او صدور علي حسب الرغبة
- 3 حبات من الطماطم
- بصلة كبيرة مبشورة.
- نصف كوب من الماء.
- 3 معالق كبيرة من الخل.
- نصف كوب زيت.
- 4 معالق من عصير ليمون.
- 2 ملعقة كبيرة من صلصة طماطم.
- ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.
- نصف حبة من الفلفل الحار.
- حبة من الفلفل الأخضر.
- ملح.
- فلفل أسود.
- كمون.
- كزبرة.
- بابريكا.
- رشة من جوزة الطيب.
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض أو العسل الأسود أو السكر.
طريقة تحضير الفراخ المشوية
- في البداية نحرص على تنظيف الفراخ جيدًا بالماء و الملح والليمون سواء كانت كاملة او مقطعة.
- بعد ذلك نضعها في المصفاة لكي تجف من السوائل التي تحتوي عليها.
- نقوم بتقشير البصل ومفرومة في الكبة جيدًا ثم نضيف عليه الطماطم و نفرمها مع البصل.
- ثم نقوم بوضع الفلفل الأخضر و نصف حبة من الفلفل الحار ونقوم بفرمه مع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت والخل الأبيض و الماء و عصير الليمون و ملعقتين صلصة الطماطم ونضرب كافة هذه المكونات.
- ثم نضيف التوابل ( الملح، الكمون، الفلفل الأسود، رشة جوزة الطيب، كزبرة، البابريكا).
- نضرب كافة مكونات التتبيلة في الكبة حتى يصبح قوامها ناعم.
- بعد ذلك نأتي بالفراخ وعمل ثقوب في قطع الدجاج ونقوم بتوزيع التتبيلة حتى تتشرب منها ونغطيها ونتركها فى الثلاجة لمدة ساعة.
- نأتي بصينية الفرن ونقوم بوضع الدجاج المتبل داخل الصينية مع وضع كافة التتبيلة لكي يتم تسويتها به ولا تحتاج إلى إضافة الماء، نغطي الصينية جيدًا.
- نضعها في الفرن على درجة حرارة 200 درجة حتى يتم تسويتها آخر 10 دقائق نقوم بتشغيل الشواية لكى تأخذ لون الشوي المميز.
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