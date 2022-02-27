نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز في بيتك داخل إقماع الكوسا وأغلي من الذهب وأنتي بترميه تعالي اقولك تعملي بيه ايه.. وصفة معجزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنز في بيتك داخل اقماع الكوسة وفوائده الكثيرة، الكوسة من الخضروات التي لها أهمية كبيرة للجسم جيث تحتوي على مواد مضادة للالتهاب تقلل من تعرض الجسم للالتهابات, وتحتوي على مجموعة من المواد المضادة للاكسدة والتي تزيد من محاربة الجسم للفيروسات والبكتيريا, وتساعد في تعزيز صحة الامعاء وزيادة حركة القولون وبالتالي التخلص من الامساك والسموم الموجودة به, كما انها تحتوي على العديد من الالياف التي تغذي الجسم بشكل كبير, ولكن مالا يعرفه الكثير ان أقماع الكوسة لا تقل أهمية من ثمرة الكوسة ويمكن استخدامها في عمل وصفة طبيعية تساعد في التخلص من تجعد وخشونة الشعر بشكل فعال ودون ان تسبب اي أضرار على الشعر مثل مواد الفرد الاخري.

كيفية استخدام أقماع الكوسة لعمل كريم لفرد الشعر المجعد

يمكن استخدام أقماع الكوسة في العديد من الاغراض, ولكن أهممها هو استخدامها لفرد الشعر حيث تساعد في التخلص من التجعد وتقليل تساقط الشعر بشكل كبير, وتساعد في جعل الشعر أطول وذا مظهر صحي وجذاب, وتساعد في تقليل التعرض للجفاف الذي تسببه العديد من مستحضرات العناية بالشعر, ويمكن استخدام أقماع الكوسة للشعر كالتالي:-

يتم وضع أقماع الكوسة في اناء به كمية من الماء ويرفع الخليط على النار ويجب استخدام اقماع الكوسة طازجة لكي يستفيد منها الشعر بشكل جيد.

بعد غليان الخليك يرفع من النار ويتم تصفيته وبعد ذلك يتم ضرب الخليط في الخلاط بحث يصلح قوامه ناعم.

يضاف على الخليط معلقتان زيت بذور العنب, ومعلقتان من زيت الزيتون.

ما هي أهمية تناول الكوسة للجسم وللشعر وللبشرة

توجد فوائد كثيرة عند تناول الكوسا للجسم فهي تحتوي على كميات حديد: