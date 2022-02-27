اصنعي بنفسك ماسك الزبادي بالشوفان لبشرة بيضاء مثل الحليب ناعمة

يعتبر مكون الزبادي من أكثر المكونات الطبيعية التي تدخل في وصفات العناية الشخصية بداية من البشرة حتى الجسم وكذلك بعض من وصفات العناية بالشعر، حيث يحتوي الزبادي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة ويعتبر الزبادي عنصر طبيعي بمعني أنه في حالة عدم تقديم الفوائد للبشرة فإنه لا يمكنه أن يضر بصحة البشرة وتبقي نقية كما هي ويحتوي الزبادي على الماء الذي يساعد على منح البشرة ملمس رطب وناعم، ويعمل الزبادي على تأخر ظهور الخطوط البيضاء في الوجه، ويمكن استخدام ماسكات مختلفة من الزبادي للترطيب أو التفتيح وغيرهم من الاستخدامات ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير ماسكات زبادي مختلفة لتفتيح البشرة وترطيبها من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير ماسك الزبادي

تعتبر الزبادي من مشتقات الألبان التي تعتبر ضرورية للجسم ولا بد من تناول الألبان بشكل يومي حتى تمد الجسم بالفيتامينات اللازمة، ونقوم باستخدامها في أشياء مختلفة سواء ماسكات للوجه أو تناولها كما هي أو إضافة الزبادي على البسبوسة أو الكيك، ومن المعروف أن الزبادي من أكثر المكونات التى تستخدم فى وصفات الوجه.

قبل تداول منتجات العناية بالبشرة بهذا الكم الهائل المتوفر حالياً في جميع الأماكن وإقبال الفتيات عليه كان ضمن أهم خطوات الروتين الطبيعي للعناية بالبشرة هو استخدام مكونات من المنزل مثل حليب الزبادي الذي يبرز قديماً في مكونات النضارة والتفتيح للبشرة، وحتى الآن بالرغم من كثرة تلك المنتجات وإبراز الكثير من منتجات العناية الفائقة إلا أنها قد تبدو باهظة من حيث الثمن.

مكونات التحضير:

ملعقتين كبيرتين من مسحوق دقيق الشوفان.

قطرات من عصير الليمون الطازج.

ملعقة عسل نحل “ملعقة طعام”.

ملعقة نشا “ملعقة طعام”.

ملعقتين من الزبادي.

طريقة التحضير: