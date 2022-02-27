قشور الموز والنشا سيجعلك بنت 16 سنة مهما كان عمرك فوق ال 60 بشرة بيضاء كالثلج بدون هالات سوداء أو تجاعيد

كريم قشور الموز والنشا لتبيض البشرة وشد التجاعيد

الموز من المواد الطبيعية التي لها فوائد كبيرة على البشرة حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة وتساعد في حل الكثير من مشاكلها ولكن لا يعرف الكثير ان للشعر الموز أهمية كبيرة جدا للبشرة حيث يساعد في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد وهو ما يبحث عنه الكثير من السيدات في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار مستحضرات العناية بالبشرة واضرارها على البشرة على المدي البعيد، وخلال السطور التالية سنوضح طريقة عمل كريم طبيعي من قشور الموز للتخلص من اسمرار البشرة وشد الجلد.

كيفية تحضير كريم قشر الموز لتفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد

تحتوي قشور الموز على العديد من الفيتامينات التي تغذي البشرة كما تحفز إنتاج مادة الكولاجين في البشرة وبالتالي تقلل من تجاعيد وخطوط البشرة، ويعمل على ترطيب البشرة بشكل عالي ويساعد في التخلص من القشور التي تظهر في البشرة، ويمكن تحضير كريم قشور الموز بالطريقة التالية:-

يتم تقطيع كمية من قشور الموز وتوضع مع كوب ماء ويضاف عليها معلقة من النشا وتقلب كل المكونات معا حتى تمتزج.

يوضع الخليط على النار ويترك حتى يغلي وبعد ذلك يرفع من النار ويتم خلطة في الخلاط وتصفيته للحصول على قوام ناعم.

يضاف الي الخليط معلقة من الزبادي ومعلقة من زيت جوز الهند وتقلب كل المكونات معا.

يوضع الكريم على البشرة بشكل متساوي وبعد ذلك يترك ربع ساعة ويتم شطف البشرة.

يمكن حفظ باقي الكريم في الثلاجة في علبة محكمة الغلق ولا يجب أن تصل إليه اي رطوبة لكي لا يفسد.

طريقة عمل كريم الموز والعسل الأبيض لترطيب البشرة

كريم الموز والعسل من افضل الكريمات التي يمكن استخدامها على البشرة ويساعد في حماية البشرة من الشمس ويزيل آثار الحبوب ويساعد في علاج البثور السوداء، كما أنه يساعد في قتل البكتيريا المسببة للحبوب ويتم هرس نصف ثمرة موز ويخلي معها معلقة عسل أبيض وتقلب وتوضع على بشرة نظيفة وبعد ربع ساعة تشطف البشرة من الماسك ويتم ترطيبها