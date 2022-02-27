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عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير هريسة الشطة والفلفل اللذيذة بكل أسرارها وطرق حفظها لأطول فترة ممكنة - ثقفني
طريقة تحضير هريسة الشطة والفلفل الحار بخطوات بسيطة جدًا، سنقدم لكم من خلال هذا المقال أسرار تحضير هريسة الشطة، أصبحت تستخدم في الكثير من الوصفات لتعطيها طعم حار مميز، كما يمكن تقديمها بجانب الطعام لعشاق الشطة والفلفل الحار، فهي تتكون من مكونات بسيطة جدًا وغير مكلفة، تأكدي بعد الآن لن تقومي بشرائها من السوبر ماركت ستحضيريها بيدك بطريقة صحية غير مضاف إليها مواد حافظة، كما سنقدم لكم طريقة حفظها في الثلاجة لكى تظل صالحة للاستخدام أطول فترة ممكنة.
مقادير هريسة الشطة
هريسة الشطة أصبحت من الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها في تحضير الطعام، ومكونات تحضيرها هي:
- كيلو من الفلفل الحار الأحمر الطويل (يمكن أن نضيف كمية من الفلفل الأحمر البارد حسب الرغبة).
- ملعقتان ونصف من الملح لكل كيلو فلفل.
- ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- زيت حسب الحاجة.
طريقة تحضير هريسة الشطة
- نحضر الفلفل الأحمر الحار والفلفل الأحمر البارد ونقوم بغسله جيدا بالماء الخل.
- بعد ذلك نقوم بتجفيف الفلفل بشكل جيد.
- ثم نقوم بتقطيع رأس الفلفل والتخلص منها، نحتفظ ببذور الفلفل لأنها هي التي يتواجد بها الحرارة.
- نقوم بتقطيع حبات الفلفل إلى قطع متوسطة الحجم لكي يسهل ضربها وفرمها.
- نحضر الكبة أو الخلاط الكهربائي و نقوم بوضع الفلفل الحار المقطع في الكبة ونقوم بضربه بشكل ضربات متفرقة لكى لا يفرم ناعم ويصبح عصير، لابد أن يكون مفروم فقط.
- بعد ذلك نسكب خليط الفلفل الحار المفروم في وعاء كبير.
- نضيف عليهم ملعقتان ونصف من الملح ومعلقة من السكر الأبيض ونقلبهم جيدًا حتى يمتزجا.
- ثم نقوم بوضع ربع كوب من الخل الأبيض على خليط هريسة الشطة.
- لابد من خلط المكونات مع بعضها بشكل جيد لكى تحصلين على طعم مميز.
- بعد ذلك نقوم بوضع خليط هريسة الشطة في الثلاجة لمدة يوم كامل.
- نحضر برطمان زجاجي معقم ونظيف ونقوم بإضافة ملعقة من الزيت.
- هذه الخطوة ستحفظ الشطة من التعفن او التلف.
- نسكب خليط هريسة الشطة فى البرطمان ونقوم بتغطية الوجه بزيت حتى يعم وجه البرطمان.
- يغلق البرطمان بأحكام ويوضع في الثلاجة وعند الاستخدام نقوم باستخدام معلقة نظيفة.
- يمكن الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة 6 أشهر، وفي الفريزر لمدة عام كامل.
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