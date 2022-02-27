انسي أي طريقة تأني ... طريقة عمل الباذنجان المخلل زي أفخم المحلات وسر الدقة والماية الخطير

عمل الباذنجان المخلل زي أفخم المحلات، من أسهل الوصفات التي يمكنك تحضيرها والتي يمكن استخدامه بأشكال كثيرة، تناوليها بجانب الطعام كمخلل كما يحب الكثير تناوله بمفرده مع الخبز، ضعيه على سفرتك كطبق جانبي يزيد من قيمته السفرة، طعمه لذيذ وسهل التحضير لا يحتاج الكثير من الوقت في تخليله، يمكن تناوله في جميع الوجبات كما يمكن تحضير أكثر من حشوة له و بالمكونات المتوفرة والمفضلة لديك.

عمل الباذنجان المخلل زي أفخم المحلات

باذنجان صغير الحجم بمقدار كيلو.

ملح.

خل.

ثوم مفروم ناعم.

فلفل أخضر مفروم بمقدار 3 حبات.

وفلفل ملون مفروم بمقدار حبتين.

فلفل حار مفروم حسب الرغبة.

ملعقتان كمون مطحون.

كزبرة خضراء مفرومة ناعم.

ربع كوب من الزيت.

ماء للسلق.

ليمون.

ملعقة زيت.

طريقة عمل الباذنجان المخلل

قومي بإزالة الجزء الأخضر من الباذنجان ونظفي الباذنجان جيدًا، قومي بتلك الخطوة قبل وضع الباذنجان في الماء مباشرًا.

قومي بوضع كمية من الماء في قدر على النار تغلي وضعي بها ملعقة من الملح وملعقة من الخل.

بعد غليانها قومي بوضع الباذنجان في الماء ويترك حتى يتغير لونه.

ينضج الباذنجان في الماء المغلي سريعًا لذا أحرصي أن لا تتركي الباذنجان كثيرًا.

في طبق قومي بتحضير حشوة المخلل وضعي به الثوم المفروم بمقدار ملعقة والفلفل الرومي الأخضر والملون والحار المفروم.

وضيفي أيضًا كمية الكزبرة والكمون للخليط.

يمكنك إضافة ملعقتان من الخل غيضًا وضعي الملح حسب الرغبة، إذا كنتي من محبين طعم الحامض يمكنك إضافة الليمون للحشوة.

قومي بتصفية الباذنجان بعد سلقه واستخدمي سكين في فتح قلب الباذنجان وضيفي الحشوة بداخله.

ضعي حبات الباذنجان بمظهر جيد في الطبق وقومي بوضع ملعقة من الزيت على الوجه.

طريقة باذنجان مخلل سريعة

حشوة الباذنجان المخلل

ملح.

ملعقتان خل.

ليمون.

فلفل رومي.

فلفل حار حسب الرغبة.

ثوم مفروم.

كزبرة.

طريقة عمل الباذنجان المخلل