بمقادير مظبوطة أصنعي عجينة البيتزا الايطالي بالفراخ والصوص الحار بطعم لذيذ زي المطاعم

البيتزا تعتبر من الأكلات المحببة والمفضلة لدى كل الأشخاص بلا إستثناء وبالتحديد صغار السن حيث أنها من المأكولات المشهورة والمعروفة على مستوى العالم، فمن الممكن أن نقوم بعملها بالعديد من الطرق المختلفة ويمكن أن يتم حشوها بحشوات عديدة ومختلفة وقد توجد أنواع كثيرة من البيتزا ولكن النوع الأكثر شهرة بين الناس وفي معظم دول العالم هي البيتزا الإيطالية، حيث أنها مميزة بمذاق جميل ورائع ويتم حشوها بالفراخ أو باللحمة المفرومة أو بالسي فود وغير ذلك الكثير، ولكن الحشوة المفضلة لدى أغلبية الناس هي البيتزا الإيطالية بالفراخ ونضيف إليها الصوص الحار.

مكونات البيتزا الإيطالي بالفراخ والصوص الحار

ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

كوب واحد صغير من الزبادي.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من صلصة الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الصوص الحار.

كمية مناسبة من قطع الفراخ الناضجة مع عدد من التوابل.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ثمرة واحدة من الطماطم.

كمية مناسبة من شرائح الزيتون الأسود والأخضر.

كمية مناسبة من الجبن مثل الرومي والشيدر والموتزريلا.

طريقة عمل البيتزا الإيطالي بالفراخ والصوص الحار